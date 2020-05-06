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Украина

Кернес снова "нарывается": метро в Харькове хотят запустить уже 12 мая

16:53 6 мая 2020 80
Станция метро Спортивная в Харькове
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Мэр Харькова Геннадий Кернес, долго отказывавшийся закрывать метро на карантин в связи с пандемией коронавируса, хочет запустить харьковскую подземку уже с 12 мая.

«Ни в одной стране мира не закрыли метро. Даже в Италии и Испании работало метро. В Кабмине этого не понимают. Они считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки. Мы готовы пускать в вагоны лимитированное количество человек, чтобы не было толкучки», — заявил Кернес в комментарии изданию «Страна» и добавил, что по всем остальным вопросам власти Харькова «будут синхронизироваться» с приказами правительства.

Он также пожаловался, что не может дозвониться до премьер-министра Дениса Шмыгаля, чтобы донести до главы Кабмина, что правительство «действует неразумно по отношению к критической инфраструктуре городов».

«Если Кабмин не разрешит запустить метро сейчас и не компенсирует нам убытки от замороженного метрополитена, то надо, чтобы люди знали, кто в этом виноват», — сказал Геннадий Кернес и пожаловался на многомиллионные убытки, а также ржавеющие поезда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Полтавщине в Кременчуге с 12 мая хотят возобновить работу общественного транспорта для всех жителей города, а не только тех, у кого есть спецпропуска. Предполагается, что без очереди и бесплатно в общественном транспорте смогут ездить лишь медики.

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