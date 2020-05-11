"Задыхаюсь, тело горит": мир охватил психоз из-за пандемии коронавируса

Мир

Эпидемия массового психоза на фоне пандемии коронавируса по своим масштабам значительно превысила опасность самого заболевания: количество поисковых запросов на тему «я умираю» или «у меня холодные руки» продолжают расти на фоне снижения запросов из серии «как сбить температуру».

К такому выводу пришел медицинский аналитик Михаил Эрденберг, пишет МК.

Все приведенные выше данные, считает он, свидетельствуют о беспрецедентной панике, охватившей весь мир.

Запросы типа «боль в груди», «холодеют руки», «я умираю», «все тело горит», по мнению аналитка, выдают с головой невротиков. Все эти симптомы в соответствии с Международным классификатором болезней относятся к паническим атакам.

А вот запросы «как сбить температуру», «жаропонижающее», «средство от кашля» в поисковиках свидетельствуют о том, какое примерно количество людей заболело с симптомами ОРВИ. «Жаропонижающее» в большинстве случаев ищут только тогда, когда измерена температура и стало ясно, что жаропонижающее действительно требуется.

Запрос «как сбить температуру» еще более специфичен.

«В целом, если изучить графики подобных запросов за несколько последних лет, видно, что этот год ничем не отличается от предыдущих, и в апреле мы видим обычный заметный спад запросов, что и происходит каждый год», — отмечает Эрденберг.

Для примера: в начале 2017 года подобных запросов было существенно больше, что совпало с сезоном гриппа и ОРВИ.

«Смотря на запросы „жаропонижающее“ и „как сбить температуру“ в 2020 и в конце 2019, мы видим всплеск вирусного заболевания. Судя по графику запросов „жаропонижающее“, рост начался в начале ноября, достиг максимума в начале февраля, затем вышел на плато с плавным снижением», — считает эксперт.

Второй пик, по его мнению, начался в середине марта и продемонстрировал резкий спад к апрелю. По запросу «как сбить температуру» рост начался в середине ноября, затем был пик в Новый Год, плато в феврале и спад к апрелю. В целом, картина по обоим запросам очень похожа, но есть одна интересная деталь. По запросу «жаропонижающее» пик был 21 марта, видимо, люди массово закупались лекарствами. После пополнения запасов интерес к жаропонижающим пропал, пишет Михаил.

Если же говорить о запросах «все тело горит», «боль в груди», «холодеют руки», «я умираю», то по ним наблюдается фантастический прирост. Например, количество желающих узнать, что делать, если «все тело горит» с начала года и до 8 февраля выросло в 5 раз, а потом, преодолев пик 15−20 февраля, стало спадать. Можно предположить, что к тому времени люди ещё плохо изучили симптомы COVID. И вот с 7 марта в сети начало расти количество запросов «боль в груди» (и до сих пор рост продолжается). С 7 же марта люди начали атаковать поисковики запросом «я умираю». А с 14 марта начался рост в номинации «холодеют руки». С середины марта начало расти и количество запросов «удушье» (к концу апреля рост составил 2,5 раза).

О печальной картине с ухудшением здоровья пользователей Сети говорит и двукратный с начала апреля рост обращений к сетям по запросам «очень высокое давление» (в предыдущие годы такого не отмечалось) и «аритмия».

С начала марта и по сей день как снежный ком нарастает количество запросов по ключевым словам «интоксикация» и «запой» (в апреле количество таких запросов превысило прошлогодний уровень более чем в 2,5 раза). Все это красноречиво говорит о том, как многие россияне пытаются утешиться в самоизоляции.

«Эпидемия психоза, связанного с COVID-19, началась в феврале и достигла небывалого, беспрецедентного уровня, что будет иметь самые тяжелые последствия», — считает Эрденберг.

И есть несколько факторов приводящих к стрессу — кроме опасности вируса и экономической нестабильности, это самоизоляция, которая является депривацией свободы. Нам не дают двигаться, эмоционально общаться, в замкнутых помещениях с близкими нередко возникают конфликты.

«Потерять связь с реальностью можно легко. В этих сложных условиях я советую пациентам: не нужно придумывать то, чего нет. Большинство людей носит этот вирус без симптомов или толерантны к нему, с каждым днём количество толерантных растёт, потому что микродозы прививки мы получаем все. В нашем скученном городе уже практически все встречались с этим вирусом», — полагает Михаил Эрденберг.

Поэтому эксперт дает несколько советов тем, кто пытается не стать жертвой массовой паники: «Думайте сначала созидательно, а потом разрушительно. Если чувство жара или нехватки воздуха через 3−4 минуты прошло и стало легче, значит, это физиологическая реакция организма, в том числе, в рамках метеозависимости. Сломаться и упасть легко, но не тот молодец, кто не падает, а тот, кто встаёт. Посчитайте пульс, частоту дыхания и подумайте о том, что все на месте. Тогда выключится фонтан гормона стресса, и организм сам по себе придёт в порядок. Большинство людей вполне способны совладать со своими эмоциями и своим сознанием».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ситуация, возможно, разрядится в связи с тем, что пациентам станут доступны тесты на наличие в крови больных или выздоровевших после COVID-19 антител на данный вид возбудителя, которые помогут снять напряжение неизвестности.

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