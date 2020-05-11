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Коронавирус выявят в течение нескольких минут: в США внедряют новый тест на COVID-19
В связи с распространением коронавируса в США Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб страны) одобрило в первоочередном порядке использование нового теста на наличие в крови больных или выздоровевших после COVID-19 антител на данный вид возбудителя.
Об этом сообщила пресс-служба управления, пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Тест на антитела разработала американская компания Quidel из города Сан-Диего (штат Калифорния.
Разработчики теста утверждают, что он срабатывает в считанные минуты и позволяет определить наличие фрагментов белков вируса в мазках, взятых из носовых проходов пациентов.
Данный тест — уже третий на выявление антител, одобренный медицинскими властями США к применению во всех лечебных заведениях страны.
В отличие от тестов на выявление непосредственно коронавируса, требующих длительного времени, дорогих расходных материалов, команды грамотных специалистов, зачастую работающих в частных лабораториях, вновь одобренный тест производится быстро и не требует сколь-либо значительных затрат.
По словам вирусологов, «классический» тест на выявление антител с забором крови берется у больных, борющихся с инфекцией несколько дней или недель. Он оптимален для исследователей, поскольку помогает понять, как далеко зашла болезнь, как широко распространился вирус в окружении пациента, но совсем не годится для экстренной диагностики коронавируса.
Новый тест легко использовать в активной фазе развития заболевания. Он позволяет очень быстро определить по токсическим следам присутствие вируса.
По словам исполнительного директора компании-разработчика Дугласа Брайана, быстрое одобрение «позволяет нам немедленно приступить к синтезу препаратов, необходимых для изготовления тестов». Теперь он поступает «в руки практикующих медицинских работников и поможет с выявлением данной инфекции, ускорив время принятия решения и начала лечения», добавил он.
«Подлинным прорывом в вирусологии» назвала разработку нового теста координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс.
«У нас никогда не будет возможности провести 300 млн тестов в день либо тестировать школьников и рабочих перед отправкой в школы и на предприятия, — признала Биркс. — Но теперь у нас появилась возможность делать это с помощью теста на антитела коронавируса».
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