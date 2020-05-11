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Пенсионерка сожгла себя, облив бензином: подробности ЧП на Николаевщине
В селе Парутино Очаковского района Николаевской области пожилая женщина облила себя бензином и подожгла. В один момент на ней вспыхнула одежда. На крик выбежали соседи и попытались погасить пламя. Они же вызвали «скорую помощь». Однако все усилия спасти женщину успеха не имели. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть.
Как пишет местное издание «Новости-N», односельчане рассказали, что женщина в последнее время злоупотребляла алкоголем и уже пыталась покончить с собой. В день самоубийства она позвонила дочери попрощаться, после чего вышла во двор и совершила самосожжение.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, уголовное производство открыто по статье 115 Уголовного кодекса «Умышленное убийство», как предусмотрено в случаях со смертельным исходом.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о самоубийстве украинского полярника на антарктической станции «Академик Вернадский» . Его коллеги сообщили, что самоубийство 35-летнего Василия Омеляновича не связано с работой в экспедиции.
Между тем в Киевской области публичный суицид совершил полицейский.
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