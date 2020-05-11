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На Одесчине из-за неурожая и засухи фермер покончил с собой (видео)
В понедельник, 11 мая, в Килийском районе Одесской области фермер совершил самоубийство. Об этом сообщил глава ОТГ Павел Бойченко. По его информации, обстоятельства, которые вынудили 66-летнего Василия Сердюченко свести счеты с жизнью, напрямую связаны с небывалой засухой и неурожаем.
«Василий Николаевич был фермером „средней руки“. Его фермерское хозяйство обрабатывало 150 га земли, арендованных у жителей села Шевченково. Из-за засухи его хозяйство потеряло 100 процентов посевов. Только на паи фермеру нужно было выплатить около 900 тыс. гривен, а урожая нет. Поэтому доведенный до отчаяния мужчина покончил жизнь самоубийством», — констатирует руководитель громады.
Около месяца назад на основании жалоб фермеров Килийский горсовет поддержал обращение к центральным органам власти, предоставил детальный расклад критической ситуации в аграрном секторе. Депутаты просили руководство региона, страны поддержать не крупные сельскохозяйственные корпорации, а обычных аграриев.
Бойченко отмечает, что в госбюджете аграрный фонд заложен в размере около 4 млрд гривен. Второй год подряд — неурожай, нынче небывалая засуха поставила людей на грань выживания.
Глава ОТГ записал видеообращение к руководству страны: «Послушайте, люди в беде, доведены до отчаяния! Сегодня им нужно подставить плечо конкретными решениями».
По словам чиновника, 12 мая состоится сессия Килийского горсовета, где депутаты намерены повторно обратиться к руководству страны.
В общине уже зафиксированы все убытки фермерских хозяйств, есть понимание, какие они потери понесли из-за неурожая. Речь идет о десятках миллионов гривен.
Тем не менее глава общины подчеркивает, что на повышение зарплат, премии и другие выплаты нардепам и госчиновникам высокого ранга всегда имеются деньги.
«Просим вас компенсировать все убытки фермерам безвозмездно, прямыми финансовыми ресурсами в текущем году. И помогите нашим аграриям не словом, а делом!» — заключает свое обращение к центральным органам власти Павел Бойченко.
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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о самоубийстве пенсионерки на Николаевщине. Женщина облила себя бензином и подожгла его.
Напомним, по Украине прокатилась волна протестов фермеров. Они не имели возможности продать свою продукцию, и тонны овощей пришлось просто выбрасывать.155
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