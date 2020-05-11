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Происшествия

В Измаиле сожгли машину местного активиста и блогера (фото)

19:36 11 мая 2020
Сожженное авто
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В понедельник, 11 мая, на одной из центральных улиц города Измаил (на юге Одесской области) двое неизвестных подожгли авто известного блогера и активиста. По словам очевидцев, пламя охватило авто мгновенно и «этот костер был виден на большом расстоянии, тем более, что на улице было еще темно».

В патрульной полиции подтвердили факт пожара, который произошел около 04:00.

«На место выехал наш экипаж, который застал там спасателей, гасивших горевший Volkswagen», — сказали в полиции.

Владельцем машины оказался блогер Александр Степаненко, который на своем канале в YouTube освещает конфликтные ситуации на дорогах города и района.

Сам Александр рассказал о том, что автомобиль подожгли, облив жидкостью кузов и колеса. О ЧП ему сообщили соседи.

По словам Степаненко, пожарных вызвали бойцы из расположенной неподалеку части Нацгвардии. Он убежден в том, что инцидент напрямую связан с его активной гражданской позицией и общественной деятельностью.

«Не скрываю, что с руководством патрульной полиции города у меня довольно сложные взаимоотношения. Они не терпят критики, хотя сами занимаются деяниями, далеко не всегда совместимыми со званием правоохранителя», — говорит Александр.

Как сообщили в полиции, по данному факту уже начато уголовное производство. Однако местные активисты, соратники Степаненко, не верят в результаты расследования. Утверждают, что «поджог авто и другие устрашающие акции становятся нормой для Измаила». В качестве примера приводят случай, когда в конце прошлого года сожгли автомобиль Владислава Далакова — одного из сподвижников Степаненко. Это происшествие не раскрыто до сих пор, как и ряд аналогичных.

Напомним, недавно в городе Рени, что на юге Одесской области, неизвестные подожгли машину депутата городского совета Виктора Метеля.

Также сообщалось, что в центре Белгорода-Днестровского сожгли авто руководителя горсовета.

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