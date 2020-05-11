«Едва не погиб»: сломавшего ногу форварда «Реала» уличили во лжи (фото)

Спорт

Форвард «Реала» и сборной Сербии Лука Йович, за переход которого мадридцы в прошлом году заплатили «Айнтрахту» 60 млн евро, угодил в очередной скандал (ранее сообщалось, что ему грозит наказание за нарушение режима самоизоляции во время карантина в родном Белграде).

Как известно, во время медосмотра после возвращения серба в Мадрид у него обнаружили перелом стопы. По словам 22-летнего футболиста, трансферная стоимость которого за 11 месяцев снизилась с 60 млн евро до 32 млн, он получил травму на домашней тренировке после возвращения с карантина в Испанию (из Белграда Йович прилетел на частном самолете). Дескать, с кем не бывает.

Только вот сербский таблоид Kurir решил докопаться до правды и сообщил, что нападающий «Реала» получил травму не на тренировке, а после падения с дома в Белграде.

«Он был серьезно травмирован и едва выжил! Он упал со стены. Не знаю, как вам это объяснить, и я не очень понимаю, как ему это удалось. В принципе, все произошло случайно», — рассказал источник, близкий к семье Луки Йовича.

Выразил сомнения в том, что футболист травмировался во время домашней тренировки и спортивный доктор Хосе Гонсалес, ранее работавший в медицинском штабе «Атлетико».



«Кость, которую сломал Йович, поддерживает вес тела и довольно устойчива к внешним воздействиям. Чаще всего такой перелом можно получить либо в результате жесткого внешнего воздействия, либо из-за падения с большой высоты», — сказал Хосе Гонсалес.

Именно в этом месте сломал ногу Лука Йович

Тот факт, что Йович пытался обмануть клуб, возмутил боссов «Реала» (медицинский штаб клуба сразу установил, что травма была получена гораздо раньше). Талантливому сербу не только предстоит длительное восстановление, но и наказание со стороны Королевского клуба.

Как сообщает kurir. rs, отец Йовича отказался комментировать информацию о падении своего сына со стены.

«Пожалуйста, поймите меня, но я не могу ничего сказать. Клуб запретил нам что-либо говорить», — сказал Милан Йович.

Кстати, беременная подруга Луки Йовича — София Милошевич, на день рождения которой Лука летал в Сербию, после смягчения карантина не последовала за возлюбленным в Мадрид и коротает время в Белграде, напоминая подписчикам о себе свежими фото в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист «Реала» Тони Кроос поддержал журналиста, у которого за три дня из-за коронавируса умерли отец и бабушка.

Фото Профилмедиа, Instagram



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