Происшествия

От удара машину отбросило на 30 метров: эксклюзивные фото ДТП с Lexus и Range Rover на Столичном шоссе

В понедельник вечером, 11 мая, на Столичном шоссе (недалеко от Козина) произошло столкновение двух престижных внедорожников — Lexus и Range Rover, в результате чего было затруднено движение в обоих направлениях. До этого в столице микроавтобус снес два авто на светофоре, пострадали два человека.

Предварительно удалось узнать, что Lexus, которым управляла 25-летняя девушка, двигался в сторону Киева, а Range Rover — во встречном направлении.

Внезапно Lexus начал поворачивать налево, на выезд из леса. Этот маневр стал очень неожиданным для водителя второго внедорожника.

Мощный удар пришелся на правый борт Lexus. Тяжелую машину отбросило на 30 метров, и она оказалась в кювете. А Range Rover остался на дороге.

Каких либо подробностей у участников ДТП и правоохранителей выяснить не удалось.

Номерные знаки на обеих машинах отсутствовали. Среди пострадавших — пассажирка Range Rover и водитель Lexus. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Львовской области произошло смертельное ДТП, которое спровоцировал пьяный водитель-военнослужащий. А в Днепре произошло огненное ДТП с участием Mitsubishi Galant, BMW-525D и авто патрульной полиции.

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