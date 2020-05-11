26.82 / 27.02 28.85 / 29.18
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

От удара машину отбросило на 30 метров: эксклюзивные фото ДТП с Lexus и Range Rover на Столичном шоссе

22:28 11 мая 2020
ДТП
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В понедельник вечером, 11 мая, на Столичном шоссе (недалеко от Козина) произошло столкновение двух престижных внедорожников — Lexus и Range Rover, в результате чего было затруднено движение в обоих направлениях. До этого в столице микроавтобус снес два авто на светофоре, пострадали два человека.

Предварительно удалось узнать, что Lexus, которым управляла 25-летняя девушка, двигался в сторону Киева, а Range Rover — во встречном направлении.

Внезапно Lexus начал поворачивать налево, на выезд из леса. Этот маневр стал очень неожиданным для водителя второго внедорожника.

Мощный удар пришелся на правый борт Lexus. Тяжелую машину отбросило на 30 метров, и она оказалась в кювете. А Range Rover остался на дороге.

Каких либо подробностей у участников ДТП и правоохранителей выяснить не удалось.
Номерные знаки на обеих машинах отсутствовали. Среди пострадавших — пассажирка Range Rover и водитель Lexus. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Львовской области произошло смертельное ДТП, которое спровоцировал пьяный водитель-военнослужащий. А в Днепре произошло огненное ДТП с участием Mitsubishi Galant, BMW-525D и авто патрульной полиции.

Фото автора

484

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

ДТП

От удара машину отбросило на 30 метров: эксклюзивные фото ДТП с Lexus и Range Rover на Столичном шоссе

урны

В ЦИК сделали важное заявление о подготовке местных выборов в ОРДЛО

бабушка

Дрифт на грузовике: 90-летняя бабушка из Закарпатья взорвала сеть новым видео

медики и больной

ВОЗ призывает усилить меры по предотвращению заболеваемости COVID-19

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер