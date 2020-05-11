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«Водка, караоке и 18 красоток»: Деннис Родман вспомнил первую встречу с Ким Чен Ыном (фото)

9:12 12 мая 2020
Ким Чен Ын и Деннис Родман
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Легендарный американский баскетболист, пятикратный чемпион НБА Деннис Родман рассказал о своей первой встрече с руководителем КНДР Ким Чен Ыном, состоявшейся во время его визита в Северную Корею в 2013 году. Кстати, тогда в закрытую страну сперва пригласили другую звезду НБА Майкла Джордана, но тот отказался. А вот Родман полетел — на свой страх и риск.

«Это сейчас Ким Чен Ын мой друг на всю жизнь. А тогда я перво-наперво сказал своему агенту, что отправлюсь в неизвестную страну, если только мне гарантируют безопасность. Думал, что буду фотографировать, раздавать автографы и играть в баскетбол. Я ничего не знал о Северной Корее.

Все было здорово с самого начала, когда я сошел с трапа самолета и попал на красную дорожку. Затем был баскетбольный матч. Я на площадку не выходил. И когда какие-то люди сказали мне проследовать за ними, подумал, что меня отправят в тюрьму. Только и успел спросил: «Что я натворил в Америке?»

Мы поднялись на трибуну, и меня усадили напротив стола. Там стояло около 20 стульев в королевском стиле. Вдруг 22 тысячи северокорейцев встали и начали громко хлопать. Я решил, что они аплодируют мне и начал махать рукой, но кто сказал мне: «Нет, это ему». Он показал на Ким Чен Ына. Я просил: «Кто этот парень?» Мне ответили: «Это наш лидер», — рассказал Деннис Родман в эфире Hotboxin' with Mike Tyson.

Ким Чен Ын и Деннис Родман

После той игры Ким Чен Ын лично пригласил Родмана на «ужин, караоке и водку».

«Мы ужинали и пили, как сумасшедшие. Вскоре он начал петь караоке, и я понятия не имею, о чем, черт возьми, была песня. Все начали хлопать, а затем появилась группа из 18 молодых девушек. Они были великолепны, но я до сих пор не пойму, почему весь вечер звучала одна и та же песня», — с улыбкой вспоминает экс-звезда «Чикаго Буллз».

Кстати, звездный баскетболист считает, что в том числе и благодаря его участию в 2018 году в Сингапуре состоялась историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мадонна предлагала Деннису Родману 20 млн долларов, чтобы забеременеть от него.

Фото ЕРА

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«Водка, караоке и 18 красоток»: Деннис Родман вспомнил первую встречу с Ким Чен Ыном (фото)

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