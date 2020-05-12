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Через восемь лет после свадьбы у наследника монарха Люксембурга родился первенец
У монарха Люксембурга, великого герцога Анри, родился внук. Супруга его старшего сына и наследника Гийома, принцесса Стефания, родила мальчика. Будущего великого герцога, занимающего ныне второе место в очереди на престол, назвали Шарль Жан Филипп Жозеф Мари Гийом.
Роды прошли в роддоме Люксембурга. Как сообщает издание Express, из-за карантина счастливые дедушка и бабушка смогли увидеть малыша только по видеосвязи.
28-летний Гийом и 36-летняя Стефания (в девичестве — де Ланнуа, дочь бельгийского графа) объявили о будущем прибавлении семейства в декабре. Они поженились в октябре 2012 года — после двухлетнего романа. Хотя познакомились еще в 2004 году. В 2016 году Стефания заявляла в интервью, что не планирует становиться матерью, желая «наслаждаться временем, которое она может провести со своим мужем».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что на 99-м году жизни умер великий герцог Люксембурга Жан.
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