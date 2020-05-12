Спорт

Уже танцует в палате: стало известно, сколько денег боец UFC Фергюсон получил за свои увечья (фото, видео)

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон, проигравший супербой за титул временного чемпиона UFC в легком весе своему соотечественнику Джастину Гэйтжи, стал самым высокооплачиваемым участником соревновательного вечера в Джэксонвилле (штат Флорида, США).

По данным инсайдера Джеда Гудмана, опубликовавшего в Twitter гонорары участников, 36-летнему Тони Фергюсону досталось 500 тысяч долларов, а его обидчик Джастин Гэйтжи получил 350 тысяч.

Отметим, что в указанные суммы гонораров не входят бонусы. Например, Гэйтжи дополнительно получил 100 тысяч долларов за победу, Фергюсон — 50 тысяч.

Как известно, Фергюсон, пропустивший в бою 143 удара (100 из них — голову!), сразу после поединка был госпитализирован с серьезными травмами (в частности, у него сломана орбитальная кость и образовалось глубокое рассечение под правым глазом). Рядом с бойцом в палате находится его супруга Кристина (пара воспитывает 4-летнего сына Энтони).

В бою с Гэйтжи Фергюсон пропустил 143 удара

Похоже, у Тони не все так плохо, раз уж он поделился более чем с двумя миллионами своих подписчиков в Instagram видео, на котором танцует с капельницей в палате.

«Когда они скажут, что выпустят из больницы», — подписал видео Тони Фергюсон.

Кстати, Тони Фергюсона после поражения поддержал чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Что бы ни случилось, это уже в прошлом. Выше голову Тони, надеюсь, с тобой и твоей семьей все хорошо. Когда твой сын вырастет, то будет гордиться тобой!» — написал Хабиб.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что отец Хабиба попал в больницу из-за проблем с сердцем.

Фото Facebook UFC, Instagram

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