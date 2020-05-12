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Трамп поссорился с журналистками, прервал брифинг и обвинил СМИ в заговоре против него (видео)
Дональд Трамп поссорился с женщинами-журналистками во время брифинга в Белом доме, посвященного ситуации с коронавирусом. Сначала его разозлил вопрос журналистки азиатского происхождения, представляющей телеканал CBS. Она поинтересовалась, почему он постоянно соревнуется по числу проведенных тестов на коронавирус с другими странами, а не уделяет внимание тому факту, что в США умерли уже около 80 тысяч человек.
«Люди умирают во всем мире. Возможно, это вопрос, который вам следует задать Китаю. Не спрашивайте меня, спросите Китай», — раздраженно ответил Трамп. И в добавок навал ее вопрос «мерзким».
А с журналисткой от телеканала CNN, с которым Трамп давно враждует, американский лидер вообще отказался отвечать, предложив передать слово другому репортеру. А когда женщина попыталась настаивать на своем праве задать вопрос, он резко прервал брифинг и ушел.
Позже Трамп заявил в соцсети Twitter, что «вышедшие из-под контроля» СМИ совместно плетут «заговоры» против него. «Они враг народа!», — написал он.
«Непрофессионализм президента особенно заметен, когда он общается с репортерами-женщинами», — отреагировала на это корреспондент New York Magazine Оливия Нуцци.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Трамп открыто обвинил Китай в сокрытии данных о коронавирусе.
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