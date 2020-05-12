Салат в хлебном стаканчике: легкий рецепт (фото)

Стиль жизни

Карантин многим подарил время для кулинарного творчества. Кто-то придумывает новые рецепты, кто-то предпочитает готовить по проверенным и даже их совершенствовать. Важно всегда делать это с душой. И тогда блюдо непременно получится вкусным. О том, что приготовить, лучше задуматься еще до похода в магазин. Ведь случается, что недостает всего одного ингредиента — и блюдо без него уже не получится. О том, какими вкусностями в период карантина можно порадовать родных и близких, «ФАКТАМ» рассказала кулинар Ольга Саидова.

— Наверное, все знают и любят салат из огурцов, помидоров, феты, оливок, лука, зелени, салатных листьев и сухариков, — говорит Ольга Саидова. — Красиво его подать можно в стаканчиках из хлеба. Для этого я беру любимый мой ржаной хлеб, режу его на небольшие слайсы, отделяю их от хрустящей корочки, которая режется на кубики для сухариков. Мякоть раскатываю скалкой потоньше и помещаю в формочку для выпечки маффинов, сформировав стаканчик. Внутри его смазываю топленым сливочным маслом с выжатым чесноком и специями. На дно помещаю немного тертого сыра. Когда он расплавится в духовке, то образуется твердое донышко. Выпекаю и стаканчики, и сухари в разогретой духовке при температуре 180−200 градусов минут 15−20. Заправленным салатом наполняю стаканчики и немного даю постоять, весь вкусный сок стаканчики впитывают как губка… Люблю заправлять такой салат соусом из оливкового масла, бальзамического уксуса, меда и горчицы.

— В каких пропорциях все это смешивать?

— Единого правила нет. Экспериментируйте — и вы обязательно найдете свой вкус.

Салат в хлебном стаканчике понравится и взрослым, и детям (фото из альбома Ольги Саидовой)

— Какой еще оригинальный салат посоветуете приготовить на карантине?

— Очень вкусный и необычный салат получается из морской капусты со спагетти. Морскую капусту лучше брать консервированную в масле, которое потом немного добавим в спагетти. Итак, понадобятся в равной пропорции вареные спагетти и морская капуста, несколько креветок, нарезанный зеленый лук, вареное яйцо, 1−2 столовые ложки консервированной кукурузы, пара листиков зеленого салата (их нужно мелко порвать), пара кусочков феты (раскрошить), сок одного лимона, сельдерей, зелень, соль и перец по вкусу, сыр. Спагетти и морскую капусту соединить в одинаковом количестве. Добавить остальные ингредиенты, заправить лимонным соком и маслом из морской капусты, посолить, поперчить по вкусу.

— Многие накупили круп, но есть одни каши надоедает.

— Безусловно. Поэтому поделюсь, к примеру, рецептом риса с овощами и курицей. Это очень вкусное, простое в приготовлении блюдо.

Рис с овощами и курицей На 200 г готового сваренного риса потребуется 250 г смеси морковки и зеленого горошка, 1 стебель лука-порея (можно использовать и обычный, но с пореем блюдо получится нежнее), 100 г смеси орехов, изюма, сезама. Все овощи нарезать и поместить на разогретую сковородку минут на пять. Пассеруем на сливочном масле. В готовый рис добавим столовую ложку бальзамического уксуса и соевого соуса, хорошо перемешаем. Соединим со смесью овощей, посолим и поперчим. Подаем с поджаренным куриным мясом, нарезанным небольшими кусочками, сверху посыпаем орехово-зерновой смесью.

Рис с овощами и курицей – настоящее объедение (фото из альбома Ольги Саидовой)

— Многие хозяйки начали сейчас активно печь.

— Объясню почему. Чтобы меньше ходить по магазинам. Кроме того, выпечка вкусная и сытная. Люди покупают муку, сахар, масло и пекут дома хлеб, булочки, пирожки… Я и сама так делаю. Обожаю пирожки с капустой.

Пирожки с капустой Кефир — 300 мл Вода — 300 мл Соль — 0,5 чайной ложки Сахар — 1 ч. ложка Дрожжи сухие — 1 ст. ложка Масло подсолнечное — 2 ст. ложки Яйца — 1 шт. Сливочное масло мягкое — 60 г Мука — 700 г Разбавить водой кефир или йогурт в одинаковых пропорциях, подогреть малую часть (150 мл) и добавить дрожжи. Подождать, пока дрожжи поднимутся, и в миксере замесить тесто. Добавить оставшийся разбавленный кефир, одно яйцо и растительное масло, муку — столько, чтобы замесилось упругое тесто. Затем пусть тесто немного отлежится под накрытой салфеткой. Потоньше раскатайте тесто и смажьте сливочным маслом, накройте другим раскатанным тонким пластом и слегка пройдитесь скалкой. Нарезать квадратами, на каждый квадрат поместить остывшую начинку и сформировать пирожок. Готовые пирожки должны расстояться 35−40 минут. Затем смазать пирожки слегка взбитым яйцом и выпекать в заранее нагретой до 190 градусов духовке минут 20. Капусту для начинки тушите на оливковом масле вместе со сливочным, с луком-пореем и морковью, добавляя томат и много укропа.

Пирожки с капустой вкусные и сытные (фото из альбома Ольги Саидовой)

— Многие стараются сейчас экономить. Как вы это делаете?

— Не покупаю полуфабрикаты. Готовить самой куда экономнее. Отправляясь за продуктами, изучаю цены на сайтах супермаркетов. Ведь один и тот же товар в разных магазинах стоит по-разному, где-то проходят акции, предлагаются скидки. Сейчас большинство людей стараются ходить за продуктами нечасто, поэтому покупают всего довольно много. Очень важно обращать внимание на срок годности. А чтобы не было искушения купить лишнее, не ходите за покупками, когда голодны.

— Что бы вы пожелали в столь непростое время читателям «ФАКТОВ»?

— Весеннего настроения, душевного тепла, взаимопонимания и, конечно же, здоровья!

Ранее кулинар Ольга Саидова поделилась с «ФАКТАМИ» несложными рецептами очень вкусных пирожков и рогаликов.

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