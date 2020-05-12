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В России футболиста оштрафовали на 19 тысяч долларов за критику Кремля
Вратарь российского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Фролов, выступивший недавно с критикой властей, наказан рублем за свои слова. Сумму, на которую оштрафовал своего голкипера клуб из Самары, обнародовал блогер и бывший футболист Евгений Савин.
«Вы Фролова наказали на 1,4 млн рублей (примерно 19 тысяч долларов. — Авт.) за правду (позорище, которое вам навязали из Кремля) после того, как получили подзатыльник аппарата», — написал Евгений Савин в посте с критикой в адрес руководства самарского клуба.
Напомним, что 32-летний Фролов выступил с критикой правительства России, заявив: «Властям плевать на народ. Нужны им как рабы, рабочая сила». Он также дал оценку работе Владимира Путина: «Речи президента по ТВ — пустословие. Все, что там говорят — зло».
Кстати, «Крылья Советов» сразу объявили, что оштрафуют Фролова после интервью о политике России. Затем клуб отредактировал заявление, убрав слова о штрафе. Но, как выяснилось со временем, слова убрали — штраф оставили.
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Фото ФК «Крылья Советов»
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