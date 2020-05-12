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Под Киевом похитили бизнесмена и требовали 400 тысяч долларов выкупа: бандитов задержали аж в Одессе (фото)
В Одессе спецназ обезвредил группу похитителей бизнесмена. «Спецоперацию» по похищению намеченной жертвы злоумышленники продумали до тонкостей. Двое крепких мужчин выманили 37-летнего предпринимателя-одессита на встречу под Киев и, угрожая физической расправой, заставили его подписать долговую расписку более чем на 200 тысяч долларов.
Не получив денег, похитители ввезли жертву из Киевской области в Одессу, где незаконно удерживали взаперти трое суток. При этом угрожали физической расправой как предпринимателю, так и членам его семьи, и требовали от него удвоенную сумму «долга» — 400 тысяч долларов, а также права на земельный участок и автомобиль. Пострадавший был вынужден провести несколько операций по переводу части средств со своего криптоаккаунта на аккаунт вымогателей.
Во время последней попытки завладеть деньгами злоумышленников задержали оперативники управления уголовного розыска при силовой поддержке батальона полиции особого назначения. Задержанные — уроженцы Днепропетровской и Донецкой областей, проживающие в Одессе. Их возраст — от 28 до 31 года.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, недавно под Одессой задержали бандитов, которые похищали и жестоко пытали людей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Днепре вооруженные люди похитили предпринимательницу, потребовав 300 тысяч долларов выкупа.
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Под Киевом похитили бизнесмена и требовали 400 тысяч долларов выкупа: бандитов задержали аж в Одессе (фото)
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