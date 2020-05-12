«Усик назвал себя украинцем — уже плюс», — борец Грицай ответил боксеру-чемпиону

Спорт

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет Богдан Грицай в эфире телеканала НТА ответил боксеру Александру Усику, который согласился подраться с ним, но только по правилам бокса.

По словам борца, первым вызов бросил Усик, а посему выбор «вида оружия» за ним.

«Усик не согласился на бой. Он предложил мне бой без правил. Не я, а он рассказывал, что «диванный эксперт» заходит в дверь, и он его нокаутирует.

Бокс? Для меня это неприемлемо. Это он мне предложил бой. Это четко видно на видео. А я и есть тот диванный эксперт. Я принял его вызов. На видео четко видно, что человек заходит не в ту дверь, и он его нокаутирует. Вы видите на видео где правила, взвешивание, медкомиссию, о которой он говорит? Там нет правил, и поэтому я решил, что бой без правил.

Кстати, благодаря последнему видео я научил Усика. Он уже говорит, что является украинцем. На видео раньше он говорил, что Украина, Беларусь и Россия — это русские. Уже есть плюсы", — заявил Богдан Грицай, отец которого в свое время пошел добровольцем на фронт.

Напомним, что весть сыр-бор разгорелся после того, как Усик записал видеоугрозу «диванным экспертам». Затем Грицай, назвавшийся «диванным экспертом», принял вызов Усика.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Александра Усика внесли в базу «Миротворца».

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter