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Деньги

Шмыгаль пообещал не повышать тарифы на электричество в 2020 году

21:20 12 мая 2020
электроэнергия
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Стоимость электроэнергии для населения Украины в 2020 году меняться не будет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ.

На заседании было объявлено, что тариф на электроэнергию для бытовых потребителей останется на уровне 1,68 грн за кВт⋅ч. «Это важный индикатор. Он согласован с президентом», — заявил премьер-министр.

Напомним, ранее Нацкомиссия по энергетике (НКРЭКУ) предложила повысить тарифы на электроэнергию для населения, отказавшись от льготной цены 0,9 грн за первые 100 кВт⋅ч. По расчетам этот шаг позволит дополнительно получить 12 млрд гривен в год.

Как сообщали «ФАКТЫ», Минэнерго придумало оригинальный способ использовать профицит производства электроэнергии. Излишки предлагается направить на майнинг криптовалют.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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