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В России полицейский изнасиловал пьяного задержанного дубинкой
В российском Челябинске расследуют вопиющий случай полицейского произвола. Сотрудник патрульно-постовой службы обвиняется в том, что избил доставленного в отделение нарушителя, а затем изнасиловал гражданина резиновой дубинкой.
Как сообщает региональный телеканал «Южный Урал», жертвой полицейских стал 44-летний местный житель, ранее судимый. Его задержали 6 мая за попытку взломать дверь в квартиру своей знакомой. Гражданин был пьяным, его увезли в отделение полиции. 7 мая нарушителя отпустили на свободу, и на улице мужчина потерял сознание. В больнице врачи обнаружили серьезные повреждения внутренних органов.
Полицейский был задержан. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий. Служебное расследование показало, что задержанному действительно были нанесены травмы. «Были применены недозволенные методы воздействия», — констатировали проверяющие.
Сотрудника полиции поместили в СИЗО. Проверяется, были ли причастны к случившемуся коллеги-полицейские и руководство райотдела.
Напомним, ранее задержанные в Москве жаловались, что полицейские в отделении применяют пытки. А в Иркутске молодой парень умер, когда полицейские применили к нему электрошокер.15
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