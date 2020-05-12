Происшествия

На Херсонщине у родителей-пьяниц отобрали малолетних дочерей, которые до этого случайно напились

История этой семьи началась в октябре прошлого года. В Чаплынское отделения полиции Херсонской области позвонила соцработник и сообщила, что при посещении неблагополучной семьи она обнаружила малолетних детей (3 и 5 лет) в состоянии алкогольного опьянения.

Работники полиции выехали на место происшествия и застали девочек в плохом самочувствии. Их отец, в силу выпитого спиртного, не смог ответить на поставленные вопросы.

Деток отвезли в больницу, где медики диагностировали алкогольное опьянение и оказали необходимую помощь.

В доме, где жили дети, царил беспорядок, валялись недопитые бутылки вина, которым, скорее всего, и отравились дети.

Выяснилось, что мать девочек уехала на заработки, оставив детей на алкоголика-отца.

В дальнейшем дети были оформлены в приют, а суд лишил мать и отца родительских прав.

Также недавно патрульные инспекторы Херсона спасли 8-месячного младенца от матери-наркоманки.

Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, прибыв на вызов случайного очевидца, полицейские застали пьяную пару с ребенком на руках.

Малыша держал шатающийся мужчина. Он рассказал, что утром его спутница оставила на него своего 8-месячного сына и куда-то ушла. Через некоторое время мужчина с ребенком отправился на поиски горе-матери, но, когда увидел ее состояние, решил остаться рядом с младенцем, хотя сам до этого тоже употреблял спиртное.

У 19-летней женщины были явные признаки наркотического опьянения. Инспекторы купили детское питание и с помощью неравнодушных жильцов накормили ребенка. Также сотрудники полиции вызвали медработников, которые увезли ребенка в больницу.

Полицейские сообщили о происшествии бабушке ребенка, которая забрала его домой и рассказала, что ее дочь уже несколько лет употребляет наркотики. Недавно она ушла из дома вместе с сыном.

О происшествии патрульные сообщили сотрудников ювенальной превенции полиции и службу по делам детей. Они и будут решать дальнейшую судьбу ребенка.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Николаеве пьяная бабушка потеряла 3-летнюю внучку на остановке. Девочку обнаружили на детской площадке через квартал. А в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области мать избила 10-летнюю дочь и приковала ее цепью.

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