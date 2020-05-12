- 22:51 На Херсонщине у родителей-пьяниц отобрали малолетних дочерей, которые до этого случайно напились
- 22:39 В России полицейский изнасиловал пьяного задержанного дубинкой
- 21:57 Женщина, передававшая боевикам "ДНР" данные о перемещениях ВСУ, отделалась условным сроком
- 21:22 Нардеп обвинил ГПУ в блокировании дела против депутата Приходько о хищении двух миллиардов из Аграрного фонда
- 21:20 Шмыгаль пообещал не повышать тарифы на электричество в 2020 году
- 21:16 Дочь Снежаны Егоровой в третий раз стала мамой
- 21:10 Как после карантина заработают детсады и школы Киева
- 20:38 Польшу и Беларусь засыпало снегом: впечатляющие фото и видео
- 20:07 Ярмоленко учит фанатов «Вест Хэма» украинскому языку
- 19:58 В Киеве зверски избили и ограбили медиков: нападавших удалось задержать
- 19:54 Накануне переговоров ТКГ Ермак провел переговоры с советником Путина: что известно
- 19:47 «Переживем!»: украинская группа выпустила мощный карантинный клип
На Херсонщине у родителей-пьяниц отобрали малолетних дочерей, которые до этого случайно напились
История этой семьи началась в октябре прошлого года. В Чаплынское отделения полиции Херсонской области позвонила соцработник и сообщила, что при посещении неблагополучной семьи она обнаружила малолетних детей (3 и 5 лет) в состоянии алкогольного опьянения.
Работники полиции выехали на место происшествия и застали девочек в плохом самочувствии. Их отец, в силу выпитого спиртного, не смог ответить на поставленные вопросы.
Деток отвезли в больницу, где медики диагностировали алкогольное опьянение и оказали необходимую помощь.
В доме, где жили дети, царил беспорядок, валялись недопитые бутылки вина, которым, скорее всего, и отравились дети.
Выяснилось, что мать девочек уехала на заработки, оставив детей на алкоголика-отца.
В дальнейшем дети были оформлены в приют, а суд лишил мать и отца родительских прав.
Читайте также: В Херсоне пьяный отец кормил шестерых детей гнилыми яблоками и хлебом из мусорного ведра (фото)
Также недавно патрульные инспекторы Херсона спасли 8-месячного младенца от матери-наркоманки.
Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, прибыв на вызов случайного очевидца, полицейские застали пьяную пару с ребенком на руках.
Малыша держал шатающийся мужчина. Он рассказал, что утром его спутница оставила на него своего 8-месячного сына и куда-то ушла. Через некоторое время мужчина с ребенком отправился на поиски горе-матери, но, когда увидел ее состояние, решил остаться рядом с младенцем, хотя сам до этого тоже употреблял спиртное.
У 19-летней женщины были явные признаки наркотического опьянения. Инспекторы купили детское питание и с помощью неравнодушных жильцов накормили ребенка. Также сотрудники полиции вызвали медработников, которые увезли ребенка в больницу.
Полицейские сообщили о происшествии бабушке ребенка, которая забрала его домой и рассказала, что ее дочь уже несколько лет употребляет наркотики. Недавно она ушла из дома вместе с сыном.
О происшествии патрульные сообщили сотрудников ювенальной превенции полиции и службу по делам детей. Они и будут решать дальнейшую судьбу ребенка.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Николаеве пьяная бабушка потеряла 3-летнюю внучку на остановке. Девочку обнаружили на детской площадке через квартал. А в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области мать избила 10-летнюю дочь и приковала ее цепью.61
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?