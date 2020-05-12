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Польша признала Россию основной угрозой для страны
Для Польши основной внешней угрозой является агрессивная политика России. Об этом говорится в новой стратегии национальной безопасности. Документ был утвержден 30 апреля правительством Польши, а 12 мая стратегию завизировал президент Анджей Дуда.
Последний раз стратегию безопасности Польша пересматривала в 2014 году. Тогда в итоговом документе не нашлось места для указания на угрозу со стороны РФ и ее имперских амбиций, хотя на тот момент уже случилась аннексия Крыма.
Согласно новой стратегии безопасности, Польше есть что противопоставить агрессивной российской политике. Варшава считает необходимым укреплять связь с НАТО и Евросоюзом.
Как сообщает Polskie Radio, стратегия создавалась силами Бюро национальной безопасности и Министерства национальной обороны. Сама стратегия является открытым документом, но принятые на его основе решения в сфере безопасности могут быть засекречены.
Напомним, ранее Дуда обратил внимание, что за последние 10 лет Россия дважды насильственно изменила европейские границы. Кроме того, президент Польши назвал РФ самой серьезной угрозой глобальному миру.
Фото Kancelaria Prezydenta RP/Facebook75
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