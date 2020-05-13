Политика

Против министра инфраструктуры Владислава Криклия возбуждено уголовное дело за махинации с газобаллонным оборудованием, — нардеп

Государственное Бюро Расследований возбудило уголовное дело в отношении министра инфраструктуры Владислава Криклия по иску народного депутата от «Слуги Народа» Александра Куницкого, — сообщает экс-журналист и народный депутат Александр Дубинский.

«Александр Куницкий добился открытия уголовного дела против министра инфраструктуры Криклия за схему обилечивания владельцев автотранспорта на газу», — написал Дубинский.

По данным Дубинского, Криклию вменяется в вину создание схемы, по которой была монополизирована система выдачи разрешений на установку газобаллонного оборудования в автотранспортных средствах.

«Криклий с подельниками приняли ряд постановлений Мининфраструктуры, которыми сертификация газобаллонного оборудования сводится на 6 фирм, а цена такой сертификации с 800 гривен увеличивается до 3000 гривен, — объясняет нардеп. — Криклий — еще более зашкварный министр, чем его шеф Шмыгаль. И мы это докажем».

Напомним, ранее нардеп Дубинский написал, что помощник Владислава Криклия Андрей Батищев был неоднократно замечен в коррупционных схемах и построении системы откатов на строительстве дорог.



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