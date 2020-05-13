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Сеяли панику и хаос: в Украине разоблачили более 300 пророссийских интернет-агитаторов
В СБУ разоблачили новые группы интернет-агитаторов, распространяющих фейки и нагнетающие панику. Киберспециалисты обратили внимание, что перед 9 мая пророссийские агитаторы переключились с темы коронавируса на прокремлевские месседжи о Второй мировой войне. Активно распространялись фейковые новости о праздновании Дня Победы и призывы к нарушению карантина.
16 напрямую работавших с россиянами агитаторов были разоблачены в столице и областных центрах. Они будут отвечать за призывы к свержению власти и за посягательства на территориальную целостность Украины. Так, например, вскрылось, что за требованием массовых протестов стояли двое жителей Ивано-Франковска и Хмельницкого. Они действовали под прикрытием украинской SMM-структуры, но реально выполняли задание российских спецслужб.
С начала объявления карантина СБУ заблокировала более 2,3 тысячи интернет-сообществ с общей аудиторией более 980 тыс. пользователей. Разоблачены 323 интернет-агитатора, распространявшие фейки об эпидемии COVID-19. 307 дел переданы в полицию. 134 человека привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов и нагнетание паники.31
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!