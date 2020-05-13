Спорт

«Перед финалом сыграли на религиозных чувствах Лобановского»: в этот день 45 лет назад «Динамо» добыло Кубок кубков (фото, видео)

В четверг, 14 мая, исполняется 45 лет с момента первого еврокубкового триумфа киевского «Динамо». В финальном сражении с венгерским «Ференцварошем» на стадионе «Санкт-Якоб» в швейцарском Базеле команда Валерия Лобановского разгромила соперника — 3:0.

Лучшему бомбардиру «Динамо» того еврокубкового розыгрыша, легендарному нападающему Владимиру Онищенко (в сезоне-1974/1975 форвард забил семь мячей, в том числе два в финале!), ныне работающему тренером-селекционером сборной Украины, есть что вспомнить.

-- О нашем триумфе 45-летней давности мне до сих пор напоминают фотографии и памятная медаль от УЕФА, — рассказал «ФАКТАМ» Владимир Онищенко. — К тому же с годами у нас появились видеозаписи финальной игры Кубка кубков с «Ференцварошем» и матчей за Суперкубок Европы с «Баварией». Да еще в цвете!

Владимир Онищенко по-прежнему на боевом посту

— Правда, что тот триумфальный сезон начался в киевском «Динамо» со скандала?

— Было дело. Перед ответной игрой с ЦСКА «Септемврийско знаме» (в Киеве «Динамо» обыграло болгар со счетом 1:0. — Авт.) отмечали мы день рождения Володи Трошкина. Подпили и… подрались. Об инциденте узнал Лобановский. «Мы, тренеры, не можем отвечать за результат, если вы так готовитесь к матчам, и снимаем с себя всю ответственность», — сказал тогда Васильич. В итоге мы вышли на поле в Софии и благодаря голу Олега Блохина снова обыграли эту неуступчивую команду — 1:0.

— Следующий соперник — немецкий «Айнтрахт» (или «Эйнтрахт», как ошибочно называли тогда команду в советской прессе) — болгарам не ровня. На тот момент один из лидеров чемпионата ФРГ.

— Тогда весь немецкий футбол был на подъеме. Если помните, их сборная в 1974-м стала чемпионом мира, а «Бавария», которую мы позже, в конце 1975-го, оставили без Суперкубка Европы, три года подряд побеждала в Кубке европейских чемпионов. Два чемпиона мира — Грабовски и Хельценбайн — играли и в составе «Айнтрахта». Но мы дважды одолели немцев — 3:2 во Франкфурте и 2:1 в Киеве, а мне три раза удалось «расписаться» в их воротах.

К слову, перед первой встречей игроки «Айнтрахта» в качестве сувениров подарили нам бритвенные наборы. Так вот, уже после матча западногерманские журналисты язвили в своих отчетах, что, дескать, киевляне в ответ намылили франкфуртцам шею.

В составе «Динамо» Владимир Онищенко провел в еврокубках 25 поединков и забил 12 мячей

— Весной 1975-го «Динамо» прогнозируемо прошло турецкий «Бурсаспор», а вот в полуфинале вас ждало серьезнейшее испытание в лице грозного ПСВ «Эйндховен».

— Кстати, дуэли с турками запомнились не только из-за противостояния на футбольном поле. Чтобы прибыть к месту проведения первой игры, мы совершили авиаперелет по маршруту Париж (во Франции динамовцы тогда проводили серию товарищеских матчей) — София — Дамаск — Стамбул. А на следующий день еще более двухсот километров добирались до Бурсы на автобусе.

Что же касается игр с голландцами, то они в том розыгрыше наверняка были самыми сложными, ведь в 1975-м ПСВ «Эйндховен» не случайно занимал первую строку в клубном рейтинге авторитетного издания «Франс Футбол».

Перед визитом в Киев соперник «отгрузил» в гостях пять мячей польской «Гвардии», одолел в Лиссабоне «Бенфику». Ничего утешительного не мог сказать динамовцам об игре соперника и вживую наблюдавший за действиями ПСВ в Нидерландах наш тренер Олег Базилевич. Видимо, чтобы еще больше ребят не расстраивать, мудрый Лобановский сказал: «Смотреть видео матчей голландцев не будем».

Поэтому домашняя победа «Динамо» — 3:0 — стала откровением не только для многих в Европе, но и, наверное, для нас самих. Что скрывать, в конце поединка гости, в составе которых было шесть игроков сборной Нидерландов и два «сборника» Швеции, хорошенько нас прижали. Выход один на один, удар в штангу, затем — от одной стойки в другую! Мяч буквально катался по ленточке наших ворот…

Еще сложнее пришлось в Эйндховене, где хозяева-гренадеры сначала повели — 1:0. Но когда Леня Буряк ударом головой (наверное, первый и последний раз в своей жизни!) сравнял счет, грозные голландцы просто остановились, хотя и забили нам на последних минутах еще один гол.

— Решающий матч Кубка кубков с венгерским «Ференцварошем», который по пути к финалу выбил из розыгрыша «Кардифф Сити», «Ливерпуль», «Мальме» и «Црвену Звезду», состоялся 14 мая 1975 года на стадионе «Санкт-Якоб» в Базеле. Говорят, что на финал вы едва не вышли в прямом смысле голодным…

— Начну с другого. Перед отъездом в Швейцарию нас сразу после календарной игры чемпионата Союза с «Араратом» заперли на базе. А мы с Витей Колотовым только-только женились. Конечно же, хотелось вырваться в город. Но как? Каюсь, сыграли на религиозных чувствах Лобановского. Пришли к Васильичу и с порога заявили: дескать, хотим съездить во Владимирский собор поставить свечи. Лобановский сразу дал добро. Понятное дело, перво-наперво рванули по домам. Но и во Владимирский зашли, поставив три свечки. Ровно столько же мячей влетело через несколько дней в ворота «Ференцвароша».

Что же касается «голодного» Онищенко, то в дни игр я никогда не ел на обед свинину или говядину, заказывал блюда из курицы. Все-таки курятина более легкая пища для желудка. И надо же было такому случиться, что перед решающим матчем с венграми доктор, делавший заказ в ресторане, о моем правиле забыл. Словом, спустился я на обед, заказа нет. Махнул в сердцах рукой и вернулся в гостиничный номер. Правда, через полчаса прибегает доктор с курицей: «Володя, съешь. Иначе Лобановский меня убьет!» Но я ни в какую. И только перед самым выездом на стадион живший со мной в комнате Витя Колотов заставил пообедать. Не за пять часов до игры, как принято, а за два! Однако свои голы в финале даже после «нарушения режима» я забил.

— В главный трофей Кубка кубков помещается пять с половиной литров жидкости.

— Уже там, в Швейцарии, наш тренер Александр Петрашевский заблаговременно купил ящик шампанского. Прямо из кубка и пили. А сразу после возвращения в Киев из аэропорта отправились на базу в Кончу-Заспу. Наша динамовская «бабушка» Ольга Трофимовна постелила ковровую дорожку. Стол уже был накрыт…



«Золотой» состав киевского «Динамо», выигравший первый в истории отечественного футбола еврокубок. Верхний ряд: Михаил Фоменко, Анатолий Коньков, Стефан Решко, Виктор Колотов, Виктор Маслов, Виктор Берковский (доктор); средний ряд: Валерий Лобановский, Владимир Веремеев, Евгений Рудаков, Леонид Буряк, Олег Блохин, Олег Базилевич; нижний ряд: Сергей Кузнецов, Владимир Трошкин, Виктор Матвиенко, Владимир Мунтян и Владимир Онищенко

— Судя по тому, что через три дня, полным составом сменив динамовские футболки на майки сборной Советского Союза, вы на родном Республиканском стадионе в отборочном матче чемпионата Европы обыграли команду Ирландии — 2:1, отмечали успех без размаха?

— Скажем так, без фанатизма. Мы сели. Валерий Васильевич взял слово: «Теперь я могу ответить на вопрос, который мне задавал Онищенко: «Для чего мы столько трудились и пролили столько бочек пота?» И поднял кубок…

— В том сезоне на вторые таймы вы могли и не выходить, ведь все свои семь мячей отправили в ворота соперника до перерыва.

— Для второго тайма у нас Блохин имелся (смеется). Ведь Олег, в отличие от меня, забивал в том Кубке кубков только во второй 45-минутке.

Виктор Колотов и Олег Блохин с завоеванным в Базеле Кубком кубков

— За победу в Кубке кубков вы получили по 500 инвалютных рублей.

— Да, на тот момент это 600 с лишним долларов. Помню, Володя Мунтян и Женя Рудаков еще там, в Швейцарии, в торгпредстве Советского Союза, в складчину приобрели за эти деньги чек на покупку автомобиля в СССР. Потом новые «жигули» перепродали, как сейчас бы сказали, по рыночной цене, хорошо при этом заработав. Бизнесмены! (Смеется.)

— А вы?

— Я, поскольку в те годы был меломаном, купил аудиотехнику. Практически с каждой поездки тогда привозил пластинки. Хорошая коллекция у меня была — «Битлз», «Роллинг Стоунз», Том Джонс, Энгельберт Хампердинк. Благо нас на таможне особо не проверяли…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ровно 18 лет назад ушел из жизни легендарный тренер Валерий Лобановский.

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