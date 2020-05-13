Мир

В российской Уфе в социальном приюте для детей и подростков 19-летнюю воспитательницу уличили в издевательствах над воспитанниками. В отличие от других похожих случаев, когда соцработники прибегали к насилию ради демонстрации власти, цель уфимского «педагога» была простой: снять провокационное видео и собрать побольше лайков в Instagram.

После начала расследования свою страницу в соцсетях сотрудница приюта закрыла, видеоролики также удалены из сети. Но судя по сохраненным скриншотам видео, воспитательница любила провоцировать детей на драки, оскорбляла и ругалась матом в адрес воспитанников, снимала этот процесс на камеру и выкладывала в интернете, сопровождая ролики многозначительными надписями «Вырастет проституткой», «Я никого не убила. (Пока что)».

В приюте говорят, что уже начали внутреннее расследование. Воспитательницу отстранили от работы, но горе-педагог по-прежнему находится в приюте на своей двухнедельной смене ввиду продолжающегося карантина. Отдельное расследование ведет полиция Башкирии. Выяснилось, что для 19-летней девушки приют стал первым местом работы, педагогического опыта у воспитательницы нет. Следователи видят явные недоработки в подборе кадров руководством приюта.

Напомним, ранее в России с помощью видео разоблачили учительницу, публично унижавшую школьницу из-за старой одежды.

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