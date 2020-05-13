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Политика

Принятие "антиколомойского" закона: как голосовали нардепы

13:22 13 мая 2020
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Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Верховная Рада приняла закон о банках, который неофициально называют «антиколомойский», а формально он имеет название «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности».

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Основная суть закона — невозможность возвращения национализированных банков их бывшим владельцам. В Раду на внеочередное заседание прибыл президент, чтобы убедить депутатов голосовать за закон.

В поддержку документа нашлось 270 голосов. Поддержали закон большинство депутатов от «Слуги народа». Дали голоса «Европейская солидарность», «Голос» и группа «Довира». Не поддержали «Батьківщина», фракция ОПЗЖ и большинство представителей группы «За майбутнє».

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Напомним, к законопроекту было предложено рекордное число правок, и в итоге документ пришлось принимать по особой процедуре.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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