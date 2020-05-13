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Под Одессой во двор главе райсовета забросили «коктейль Молотова»
Инцидент произошел в городе Рени (на юге Одесчины). Рано утром во двор частного дома, в котором проживает председатель райсовета Олег Зуев, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью. Последняя упала аккурат рядом с припаркованной дорогостоящей иномаркой Mazda. Благо хозяева услышали грохот, выскочили во двор и успели погасить пламя.
По словам местных жителей, причиной ЧП стала, вероятнее всего, месть. «То ли самому главе райсовета, то ли его жене, которой, собственно, принадлежит иномарка», — говорят горожане.
Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.
«По данному факту открыто производство за умышленное уничтожение или повреждение имущества (ч. 2 ст. 194 Уголовного Кодекса Украины). Устанавливаются обстоятельства происшествия и причастные к нему лица», — сообщил начальник Ренийского отделения полиции Николай Пищанский.
Возможно, это ЧП не привлекло бы внимания, если бы не серия аналогичных преступлений, которые были совершены в последнее время на юге области. О некоторых из них «ФАКТЫ» ранее сообщали. Так, в начале мая в томе же городе Рени неизвестные подожгли машину депутата городского совета Виктора Метеля. А в конце апреля в центре Белгорода-Днестровского сожгли иномарку руководителя горсовета.151
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!