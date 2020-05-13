Туристический сезон-2020: какие курорты и когда откроются для иностранцев

Мир

В среду, 13 мая, немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала интервью с еврокомиссаром по экономике, бывшим премьер-министром Италии Паоло Джентилони. Он выразил уверенность, что, несмотря на пандемию COVID-19, летний туристический сезон в Европе может состояться. «У нас определенно будет туристический сезон нынешним летом, но при соблюдении мер безопасности и ограничений», — сказал Джентилони.

Действительно, многие европейские страны находятся сегодня на заключительном этапе переговоров относительно открытия границ внутри Евросоюза и Шенгенской зоны. Свои границы уже открыла Чехия. Чехам вновь разрешен заграничный туризм с использованием автобусов, железнодорожного транспорта и самолетов.

Австрия и Швейцария заявили о том, откроют границы 15 июня. С 15 мая это сделают между собой страны Балтии Эстония, Литва, Латвия и Польша.

Правительство Испании с достаточной степенью осторожности высказалось за возможность открытия курортов на Канарских островах, Мальорке, Ибице.

Еще в конце апреля представители испанской туристической отрасли, которая является основной в экономике страны, выступили с рядом предложений относительно летнего сезона 2020 года. План включает в себя несколько пунктов. Морские курорты на материковом побережье предлагается открыть для граждан Испании. Отдыхающих можно будет перевозить в полупустых поездах и загруженных лишь на две трети самолетах. Владельцы отелей и ресторанов клятвенно обещают обеспечить соблюдение безопасной дистанции в своих заведениях.

В то же время власти Канарских островов, учитывая, что архипелаг особо не пострадал от коронавируса, просят в порядке исключения разрешить им летом принимать не только испанцев, но и иностранцев.

На днях открылись пляжи в Барселоне и Валенсии. Здесь власти уже выступили с предложением тоже разрешить им летом принимать иностранцев. При этом пускать будут тех, кто предоставит результаты теста, подтверждающие их безопасность для окружающих.

Литва вновь открыла въезд для граждан стран ЕС и иностранцев с визами, однако всех въезжающих будут отправлять сначала на двухнедельный карантин.

Греция заявила о том, что готова принимать иностранных туристов с 1 июля. План разработан совместно Министерством туризма и Национальной системой здравоохранения страны. Туристам по прибытии будут измерять температуру. У них также должен быть документ о состоянии здоровья и отрицательный тест на коронавирус. Если во время отдыха у туриста появятся симптомы болезни, его поместят на карантин. Персонал гостиниц и ресторанов обяжут ходить в масках. Их также проинструктируют о соблюдении дистанции и безопасном реагировании в случае подозрения на коронавирус. Сотрудники отелей должны проживать в отдельных комнатах, регулярно измерять температуру и проверяться на COVID-19.

Правительство Греции ожидает единой позиции ЕС по вопросу туризма. И заявление Паоло Джентилони показывает, что Афины были услышаны.

Турция, которая не входит в состав Евросоюза, объявила о том, что летом 2020 года продолжит принимать туристов, несмотря на пандемию коронавируса. Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой сообщил, что правительство с начала летнего сезона запустит программу «Сертификация здорового туризма». Она включает в себя широкий спектр мер по обеспечению безопасности туристов и работников отрасли. Уже в мае все турецкие отели и прочие туристические объекты пройдут проверку, целью которой является получение «сертификата безопасности».

Что касается туристов, то ни один из них не сможет въехать в Турцию без справки об отсутствии коронавируса. С июня Министерство здравоохранения организует работу специальных лабораторий, которые будут проверять всех прибывающих в страну на наличие вируса в основных турецких аэропортах.

Тестирование будет осуществляться до прохождения паспортного контроля и займет не больше двух-трех минут. О результате каждый пассажир сможет узнать через пять-шесть часов, и если он окажется положительным, то туриста немедленно изолируют в отеле и установят, с кем он контактировал. По словам министра, работа лабораторий будет организована таким образом, чтобы избежать большого скопления людей и обеспечить максимальный комфорт приезжающих в страну гостей. Владельцы турецких отелей заверили, что все эти меры безопасности никак не скажутся на цене оказываемых услуг. Более того, многие гостиницы готовят систему значительных скидок, чтобы привлечь побольше туристов.

В то же время, как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированном Крыму уже официально поставили крест на туристическом сезоне из-за пандемии коронавируса.

Не менее пессимистично настроены и в Тернополе — там активисты провели показательные «похороны» туристического сезона-2020, хотя и подчеркнули, что все же надеются, что он «воскреснет».

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