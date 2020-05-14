Мир

Не только украинские нардепы: коронавирус обнаружен у известной телеведущей, депутата Госдумы РФ

Некогда известная на постсоветском пространстве своей авторской программой «Женский взгляд» телеведущая Оксана Пушкина, являющаяся ныне заместителем председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, заявила о том, что заразилась коронавирусом.

Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале, пишет российский «Интерфакс».

«Сегодня на пленарке Вячеслав Володин сообщил о двух новых заболевших коронавирусом депутатах. Раскрою половину интриги — я одна из этих депутатов», — сообщила она.

По словам Пушкиной, болезнь она переносит бессимптомно.

«Из симптомов у меня чуть заложен нос и нет обоняния, а так я чувствую себя хорошо. По КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, если бы не тест — никогда бы не подумала, что болею», — написала она.

Агентство напоминает, что 13 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом заразились пять депутатов Госдумы. По его словам, трое зараженных были госпитализированы, одного парламентария уже выписали. Два депутата проходят лечение от коронавируса на домашнем карантине.

Всего в России, по последним официальным данным, зафиксировано 242 тыс. случаев заражения коронавирусом. 2212 человек умерли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал о положительном результате теста на коронавирус. Он и его супруга Татьяна Навка были госпитализированы. Ранее коронавирусом заразились премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и министр культуры Ольга Любимова.

66

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter