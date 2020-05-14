"Организм пожирает легкие": пресс-секретарь Путина рассказал об опасностях COVID-19

Мир

Заболевший коронавирусом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что поразившее его заболевание очень опасно, так как легко передается от человека к человеку, и при этом его иногда невозможно быстро выявить.

Подробности протекания заболевания он поделился с изданием «Коммерсант».

«Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует», — заявил он.

Песков уверен, что опасность COVID-19 — в том, что он «легко передается от человека человеку, и уберечься от него гарантированно очень и очень сложно».

Единственный путь спасения, уверен он — «сидеть дома, избегать контактов с внешним миром».

«Сейчас лечатся дома даже с пневмонией, если она, например, односторонняя. Когда она двусторонняя, выбора нет (нужна госпитализация — ред.)… И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого „матового стекла“. Это может привести к тромбозу легких», — сказал Песков.

По словам Пескова, в первый день после получения положительного теста никаких симптомов у него и у его жены Татьяны Навки не было. Позже появились невысокая температура и ломота в теле. Несколько дней супруги провели дома, потом отправились в больницу. Как оказалось — вовремя, у Пескова началась двухсторонняя пневмония.

Напомним, коронавирусом инфицировался также и премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что фанаты актрисы Анастасии Заворотнюк опасаются, что их любимица могла заразиться коронавирусом из-за жены Дмитрия Пескова Татьяны Навки через своего мужа Петра Чернышева.

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