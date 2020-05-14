«Их курирует ФСБ»: тренер борца Грицая выступил с громким обвинением в адрес Усика и Ломаченко

Спорт

Директор Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного Алексей Семенюшко, а заодно тренер украинского борца Богдана Грицая, жестко ответившего знаменитому боксеру Александру Усику, рассказал о влиянии спецслужб России на украинский спорт.

«У значительной части украинских спортсменов — один куратор. Тот же, что и у Усика и Ломаченко, — ФСБ. Вот раньше у нас главным тренером по дзюдо работала Анна Каштанова. Она отправила двух учеников в Грозный, в Чечню, на турнир памяти Ахмата Кадырова, за деньги Рамзана Кадырова. Конечно, мы ее уволили, но нас никто не поддержал. Потому что, повторяю, куратор, у этого сообщества один.

Думаете, зря глава НОК Украины Сергей Бубка — один из немногих, кто поддерживает Россию на всех голосованиях?

На самом деле ситуацию исправить очень просто. Государство должно создать условия для развития спорта на законодательном уровне и не влиять на него вообще. В спорте должны существовать только спортсмены, тренеры и люди, которые выделяют средства, а не министерство и куча ведомств.

В таких условиях федерации будут заинтересованы в том, чтобы их виды спорта были прогрессивными и привлекательными, чтобы люди хотели отдавать в них детей, а потенциальные спонсоры — финансировать. Думаю, сепаров не захочет финансировать никто", — заявил Алексей Семенюшко (на фото с подопечным) в интервью glavcom.ua.

Напомним, что в последнее время в СМИ разгорелась словесная война между призером чемпионатов мира и Европы среди спортсменов до 23 лет борцом Богданом Грицаем и знаменитым боксером Александром Усиком. Весь сыр-бор разгорелся после того, как Усик записал видеоугрозу «диванным экспертам». Затем Грицай, назвавшийся «диванным экспертом», принял вызов Усика, который, правда, предложил драться по правилам бокса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усика и Ломаченко внесли в базу «Миротворца» за съемки в пропагандистском российском фильме.

Фото glavcom.ua



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