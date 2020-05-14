Происшествия

4 тысячи долларов за «услугу»: раскрыта масштабная коррупционная схема на Одесской таможне (фото)

Служба безопасности Украины (СБУ) подозревает руководство Одесской таможни в организации масштабной коррупционной схемы при растаможке товаров. Как сообщили в региональном управлении спецслужбы, оперативники ведомства установили, что в этой схеме были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов «Одесса» и «Черноморск». Взятка платили, чтобы товар не проходил дополнительный контроль.

Первый из руководителей требовал по 100 долларов с каждого контейнера за доставку груза на внутреннюю таможню без дополнительных мер контроля. В случае согласия компания-импортер вносилась в список и в дальнейшем ее контейнеры за обусловленную плату беспрепятственно проходили контроль.

Обыски на таможне

Затем уже чиновник поста «Черноморск» создавал коммерсантам искусственные препятствия при растаможивании товаров из-за проволочек с их оформлением.

«Для разблокирования процесса начальник отдела предлагал импортерам помощь в занижении стоимости задекларированных грузов. За эту „услугу“ он требовал 50−60 процентов» разницы между реальной ценой и незаконно указанной в таможенных документах", — уточнили в управлении.

По информации спецслужбы, «платеж» составлял от 200 до 4000 долларов, часть денег передавалась непосредственно руководству Одесской таможни.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители также задокументировали получение участниками схемы 800 американских долларов. Задержан начальник отдела таможенного поста «Черноморск», согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины, после получения очередной части неправомерной выгоды в размере 1,3 тысячи долларов.

Сейчас продолжаются следственные действия по ч. 3 ст. 28 («Совершение преступления группой лиц»), ч. 3 ст. 368 («Получение неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении участникам противоправной схемы и избрании меры пресечения. Также проверяется причастность к сделке других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов.

Мероприятия по разоблачению сделки проводились совместно со следователями центрального аппарата ГБР под процессуальным руководством генеральной инспекции офиса генерального прокурора.

Ранее «ФАКТЫ» информировали о проведении обысков на Одесской таможне и публиковали видео задержания чиновника по делу о получении взяток.

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