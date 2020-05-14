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Спорт

И сразу «Шахтер» — «Динамо»: названа дата возобновления чемпионата Украины по футболу

14:23 14 мая 2020
Динамо&nbsp;— Шахтер
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В четверг, 14 мая, отечественная премьер-лига после консультаций с клубами приняла решение о возобновлении чемпионата Украины по футболу, прерванного в марте из-за пандемии коронавируса (последние матчи состоялись 15 марта).

Состязания возобновятся 30 мая (в программе 24-го тура фигурирует поединок «Шахтер» — «Динамо»!), финиш сезона запланирован на 19 июля.

Напомним, что после 23 туров в УПЛ уверенно лидирует донецкий «Шахтер», на 13 очков опережающий луганскую «Зарю» и киевское «Динамо». Командам до финиша осталось провести по девять поединков.

Также стало известно, что украинская премьер-лига перенесла выборы президента организации, которые состоятся после окончания чемпионата.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что первый украинский футболист заразился COVID-19.

Фото dynamo.kiev.ua

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