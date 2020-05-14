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Скандальный украинский боксер потроллил Ломаченко и бросил ему вызов (фото)
Украинский боксер полусреднего веса Иван Редкач (23 победы, 18 из них нокаутом, 5 поражений, 1 ничья), недавно обвинивший менеджера Александра Усика в том, что у того есть российский паспорт, позлорадствовал над знаменитым соотечественником Василием Ломаченко (14 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение). Как известно, накануне соперник Василия американец Теофимо Лопес заявил, что его поединок против украинца не состоится, поскольку Ломаченко не сможет в ближайшее время вылететь в США из-за закрытия авиасообщения.
Заодно Редкач предложил Ломаченко подняться в его весовую категорию и провести промежуточный бой.
«Картина маслом. Бой отменили у брата во Христе. Вася, переходи в 140 фунтов, рад буду тебя видеть в новом весе. Как раз ты хотел промежуточный бой перед Теофимо Лопесом, давай сделаем», — написал Иван Редкач, прикрепив изображение президента России Владимира Путина и бывшего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на фоне портрета Ломаченко, а в геолокации указав Киево-Печерскую лавру.
Кстати, недавно Редкач сообщил, что Ломаченко заблокировал его в Instagram после того, как Иван высмеял пост Василия о том, что православным нужно рисовать кресты на дверях.
Напомним, что живущий в США Иван Редкач, который недавно выкрасил волосы в цвета украинского флага, в своем последнем бою в конце января единогласным решением судей проиграл звездному Дэнни Гарсии (36 побед, 21 из них — нокаутом, 2 поражения). При этом украинец в 8-м раунде укусил соперника в шею, за был дисквалифицирован на год Атлетической комиссии штата Нью-Йорк.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Василия Ломаченко и Александра Усика заподозрили в сотрудничестве с ФСБ.
Фото Instagram307
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