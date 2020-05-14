Количество зараженных снова растет: на Буковине выявлены 84 новых случая COVID-19

Украина

В Черновицкой области, где накануне было выявлено 72 случая заражения коронавирусной инфекцией, в четверг, 14 мая, подтвердили уже 84 новых случая COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

«На Буковине сегодня, 14 мая, официально подтверждены еще 84 случая заражения коронавируса. Лабораторный центр исследовал 491 новый образец», — написал чиновник.

Нерадостную информацию Осачук попытался «смягчить» данными о выздоровевших от COVID-19 в течение суток буковинцах — их 48. Эти люди дважды получили отрицательные результаты тестов, что не может не радовать.

В целом же ситуация в области остается очень тревожной: общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 2600 человек — на несколько десятков больше, чем сутками ранее.

Напомним, что с начала недели на Буковине решили продлить действие карантинных ограничений, немного ослабив их в отдельных сферах жизни. В области разрешено возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос). Также начнут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и психологи. Можно будет посещать музеи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро четверга, 14 мая, в Украине подтверждены 16 847 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 456 случаев с летальным исходом и 4143 случая выздоровления пациентов.

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