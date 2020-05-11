Украина

На Буковине ввели адаптивный карантин: что это означает

В Черновицкой области, которая лидирует по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, решили продлить действие карантинных ограничений, немного ослабив их в отдельных сферах жизни.

В области разрешено возобновить работу кафе, ресторанов и других заведений общественного питания (только в режиме доставки или на вынос). Также начнут работать адвокаты, нотариусы, аудиторы и психологи. Можно будет посещать музеи. Об этом сообщает Черновицкая облгосадминистрация.

На карантине останутся детские сады, школы, институты, колледжи и университеты. Продлены ограничения в работе пригородных автобусов и общественного транспорта.

Под ограничениями останутся объекты торговли и бытового обслуживания, стоматологические кабинеты.

Как и раньше, не разрешается проведение массовых мероприятий, посещение детских и спортивных площадок. Сохраняются требования масочного режима.

Продолжает действовать особый режим въезда и выезда в Черновицкую область до момента принятия отдельного решения о снятии ограничений.

Напомним, в Черновицкой области был зафиксирован первый в Украине больной с COVID-19. На утро 11 мая в области уже подтверждено 2324 случая коронавирусной инфекции, в том числе 81 смерть и 359 пациентов вылечились.

В Украине подтверждены 15 648 случаев заболевания COVID-19. Зафиксированы 408 случаев с летальным исходом и 3288 случаев выздоровления пациентов.

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