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Стиль жизни

Самый простой метод: в сети показали, как за несколько секунд сделать защитную маску из носка (видео)

7:26 15 мая 2020
Женщина в маске из носка
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети показали самый простой метод изготовить защитную маску в домашних условиях. На весь процесс требуется буквально несколько секунд. И нужны для этого только ножницы и один обычный носок — желательно, конечно, новый.

От носка требуется отрезать верхушку, разрезать его вдоль и сделать еще пару надрезов.

Как пишет издание The Mirror, изначально видео разместила в интернете одна из пользовательниц соцсети TikTok под ником @safiaaggoune. «Антивирусное» видео стало вирусным и быстро распространилось в виде перепостов и новых вариантов с носками.

Пользователи сети пришли в восторг от этой идеи. «Блестяще!», «Она просто волшебница!», — писали в комментариях. Правда, некоторые решили, что одного слоя ткани недостаточно для эффективной защиты от вируса. Они собираются при изготовлении маски использовать сразу оба носка. «Но один слой ткани — это все равно лучше, чем ничего», — считают они.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что украинская певица Ирина Федишин показала мастер-класс, как сделать защитную маску за две минуты.


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