- 12:03 Олимпиада под угрозой срыва: крупные страны отказываются от участия из-за коронавируса
- 11:55 «Дура, набери оптом»: длинноногая Леся Никитюк показала фото в маске на улицах Китая
- 11:53 Отмена льготного проезда в Одессе: сделано важное уточнение
- 11:44 Вторая Италия: в Минздраве рассказали, как коронавирус накроет Украину
- 11:37 Стало известно, что королева Елизавета подарит правнуку Арчи на первый день рождения
- 11:29 Стакан и швабра: герой Лиги чемпионов оставил свою девушку в безвыходном положении
- 11:24 Верить в чудеса: беременная Джамала растрогала сеть исполнением песни Бейонсе
- 11:20 Настоящая зима: в сети показали "снежное" фото из Карпат
- 11:14 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 11:10 Когда пенсионеры получат обещанную тысячу гривен: появилось разъяснение
- 10:55 Осколок прошел через глаз: стало известно о состоянии раненых на Донбассе бойцов ВСУ
- 10:54 Без молока, яиц и масла: идеальный рецепт пирога в условиях самоизоляции
Защитная маска за две минуты: украинская певица провела мастер-класс (видео)
Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая еще недавно мечтала похудеть, сидит на карантине, помогает детям с уроками и проводит мастер-классы в сети. Во время такого мастер-класса певица показала, как сделать защитную маску за две минуты.
Для такой маски вам понадобятся резинки и бумажные салфетки. Федишин отметила, что лучше купить настоящую медицинскую маску, но их в аптеках нет, а в магазин, банк или аптеку не всегда можно зайти без маски.
Напомним, ранее певица Гайтана поделилась своим вариантом защитной маски, которую не надо шить. Маска Гайтаны — многоразовая.
Ранее глава Минздрава Илья Емец заявил, что маски не помогут защитится от заражения коронавирусом. Нужны специальные маски респираторы. Обычные медицинские маски, марлевые и самодельные защитят окружающих, если вы уже заболели. А так, как человек может не подозревать о болезни, лучше в общественных местах носить маску.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...