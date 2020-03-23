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Шоу-бизнес

Защитная маска за две минуты: украинская певица провела мастер-класс (видео)

10:51 23 марта 2020 611
Ирина Федишин
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая еще недавно мечтала похудеть, сидит на карантине, помогает детям с уроками и проводит мастер-классы в сети. Во время такого мастер-класса певица показала, как сделать защитную маску за две минуты.

Для такой маски вам понадобятся резинки и бумажные салфетки. Федишин отметила, что лучше купить настоящую медицинскую маску, но их в аптеках нет, а в магазин, банк или аптеку не всегда можно зайти без маски.

Напомним, ранее певица Гайтана поделилась своим вариантом защитной маски, которую не надо шить. Маска Гайтаны — многоразовая.

Ранее глава Минздрава Илья Емец заявил, что маски не помогут защитится от заражения коронавирусом. Нужны специальные маски респираторы. Обычные медицинские маски, марлевые и самодельные защитят окружающих, если вы уже заболели. А так, как человек может не подозревать о болезни, лучше в общественных местах носить маску.

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