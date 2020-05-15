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Похожа на супермодель: Гвинет Пэлтроу показала свою дочь в день ее 16-летия (фото)
14 мая дочери голливудской звезды Гвинет Пэлтроу Эппл исполнилось 16 лет. В честь этого события актриса опубликовала у себя в Instagram фотографии дочери, хотя обычно не слишком часто показывает миру своих детей.
47-летняя Гвинет поздравила дочь с днем рождения, назвав ее «светом своего сердца и чистой радостью», и выразила сожаление, что из-за карантина они не смогли отпраздновать это событие, как подобает.
На фото Эппл Мартин позирует, сидя на диване в цветастом мини-платье с глубоким вырезом, демонстрируя длинные стройные босые ноги. На большом пальце руки у девушки виден бирюзовый пластырь. Пэлтроу никак не объяснила его наличие и не уточнила, какого рода травму получила ее дочь.
Фанаты отметили несомненное сходство матери и дочери. «Яблоко от яблони не далеко упало», — пошутили в сети. Имя Apple переводится, как «яблоко».
Свои поздравления под постом Гвинет оставили многие знаменитости — в том числе актриса Кейт Хадсон и модель Эль Макферсон. А известный стилист Гарри Джош написал, что девушка выглядит, как настоящая супермодель.
В апреле Гвинет праздновала на карантине 14-летие своего сына Мозеса.
Американка Пэлтроу, которая некогда была помолвлена с Брэдом Питтом, в 2005 вышла замуж за британского музыканта Криса Мартина, вокалиста группы Coldplay. Она родила ему двоих детей. В 2014 году супруги расстались, а в 2016-м — оформили развод, но сохранили прекрасные отношения. В сентябре 2018 года Гвинет, как писали «ФАКТЫ», вышла замуж за продюсера Брэда Фэлчака.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!