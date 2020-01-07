Почти голая: Гвинет Пэлтроу удивила поклонников слишком смелым нарядом (фото)

Шоу-бизнес

На прошедшей в воскресенье, 5 января, в Беверли-Хиллз 77-й церемонии вручения престижной премии «Золотой глобус» одной из «заметных» персон оказалась, внезапно для многих, известная актриса Гвинет Пэлтроу.

Никогда не занимавшаяся смелыми экспериментами 47-летняя звезда внезапно появилась в более чем смелом наряде от Fendi, пишет КП.

И пока другие звездные гостьи расправляли длинные шлейфы Гвинет сверкала обнаженным телом.

Издание отмечает, что тончайший шифон не скрывал изгибов фигуры актрисы: Гвинет — поклонница йоги и кардиотренировок, так что ей есть чем похвастаться. И все же образ оказался слишком смелым для такого солидного мероприятия. Гости вечера напрягали зрение, силясь рассмотреть, есть ли под платьем у звезды нижнее белье.

Пока Пэлтроу стояла лицом к лицу с фотографами, ее наряд удерживался в рамках приличий. Но стоило актрисе повернуться к камерам боком, как взорам собравшихся предстали ее округлые ягодицы.

Еще откровеннее платье Гвинет выглядело сзади. Разумеется, на красной дорожке фотографы не смогли снять «тылы» актрисы. Но за них это сделали тележурналисты, запечатлевшие на видео, как наряд кинодивы смотрится со спины.

Характерно, что на церемонию Гвинет пришла одна, без своего мужа Брэда Фэлчака.

Как известно, с голливудским продюсером актриса сыграла свадьбу в 2018 году, но недавно призналась, что у них с Брэдом гостевой брак — супруги не живут под одной крышей. Муж звезды ночует дома только 4 дня в неделю, все остальное время они проводят раздельно. Такой график молодожены установили из-за детей. Побыв с Гвинет, Брэд уезжает в свой особняк, где проводит время со своими детьми от предыдущего брака — сыном Броди и дочерью Изабеллой. Пэлтроу также воспинывает двоих детей от брака с музыкантом Крисом Мартином — дочку Эппл и сына Мозеса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Гвинет Пэлтроу стала одной из женщин, выступивших с обвинениями против продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах.

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