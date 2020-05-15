Американские полицейские пересаживаются на украинские электробайки (фото)

Наука и технологии

Полицейские нескольких городов Соединенных Штатов приступили к тестированию украинских электробайков, предназначенных специально для копов — TopСop. Они оснащены полицейскими красно-синими мигалками, сиренами и двумя кофрами для вещей. Эти электровелосипеды развивают весьма большую скорость — до 80 километров в час. (О создании в Украине беспилотника, который позволит фермерам резко сократить использование химии на полях, читайте здесь.)

«Полицейские одного из американских городов предлагают сделать на байке крепление для легендарной винтовки Winchester»

— Высокая скорость электробайка важня для копов, ведь им нужно как можно быстрее добираться на места происшествий, догонять злоумышленников, — рассказал «ФАКТАМ» по телефону Даниэль Тонкопий, основатель стартапа Delfast, в котором создан этот электробайк. — К тому же запас хода на одной зарядке аккумулятора очень даже немалый — 280 километров. По результатам тестирования американские полицейские составят списки специфических опций, которые они хотели бы видеть на наших электровесипедах. Знаю, например, что копы одного из городов предлагают предусмотреть на байке специальное крепление, в которое можно вложить легендарную винтовку Winchester.

Мы провели переговоры с департаментами полиции примерно 200 городов США — из штатов Калифорния, Техас, Флорида, Северная Каролина, Иллинойс, Индиана и других. Во многих из них протестируют наши электровелосипеды, чтобы принять решение, подходят они им или нет. Важно подчеркнуть, что каждый из этих электробайков позволит американской полиции экономить по 2,5 тысячи долларов в год. То есть если задействуют, допустим, 100 таких экологически чистых машин, сэкономят на топливе 250 тысяч. Для них это важный аргумент, ведь, как известно, в США к деньгам налогоплательщиков относятся бережно.

Замечу, что несколько месяцев назад один из городов Мексики приобрел у нас первую партию электробайков для копов.

Даниэль Тонкопий: «Тема безвредного для окружающей среды транспорта близка мне с детства – вырос в семье профессора экологии» (фото со страницы Даниэля Тонкопия в Facebook)

— Знаю, что два года назад ваш электробайк побил рекорд Книги рекордов Гиннесса по дальности езды на одном заряде батареи. В США сейчас тестируют модификацию этой рекордной модели, приспособленную под нужды копов?

— Нет, та модель (она называется Prime) прошла без подзарядки 367 километров. Она не особо подходит полицейским, поскольку развивает относительно небольшую скорость — 45 километров в час. А вот ТорСор гораздо более скоростная — до 80 километров в час. Как я уже говорил, запас хода на одном аккумуляторе у нее весьма приличный — 280 километров. Кстати, именно модель Top вошла в пятерку самых скоростных в мире электробайков из числа коммерчески доступных.

— Сборку электробайков вы организовали в Украине?

— Нет. Создаем модели в Киеве, а заказы на их серийное производство размещаем в Китае. На собственный сборочный завод нужно много денег. Найти инвестора, который вложил бы средства, пока не удалось. Впрочем, небольшие партии электробайков вскоре сможем собирать и в Киеве: с Национальным техническим университетом «КПИ» имени Игоря Сикорского создали совместное конструкторское бюро по созданию новой техники. Вот на его базе можно собирать байки. Кстати, студенты КПИ, которые работают в этом КБ, сейчас конструируют электромобиль для инвалидов. По замыслу ребят, человек с ограниченными возможностями сможет заезжать на инвалидном кресле в салон этой машины.

«Рассказал о наших разработках Владимиру Зеленскому»

— Украинская полиция планирует использовать ваши электробайки?

— Пока что заинтересованности она не проявляет. Кстати, я обращался за содействием нашему проекту по созданию и производству электробайков не только к бизнесменам, но и представителям власти. Так, в прошлом году даже президенту Владимиру Зеленскому лично рассказывал о наших байках, просил о поддержке. Он предложил изложить всё в письме его помощнице. Я написал, но это не помогло. Встречался также с мэрами нескольких крупных городов, в том числе Одессы, Львова, с заместителями мэра Киева. Все они предложили то же, что и президент, — написать их помощникам. Написал, конечно, но ответа не получил.

Кто нас поддержал, так это американское правительство — Агентство США по международному развитию (USAID) выделило 3 миллиона гривен на создание новых моделей электробайков и их модернизацию.

Полицейский в американском городе Редвуде патрулирует улицы на украинском электробайке (фото с сайта https://www.picuki.com)

— Как получилось, что вы занялись созданием электробайков?

— Тема экологически чистого транспорта близка мне с детства: вырос в семье профессора экологии в Алма-Ате. Мой родной город окружен с трех сторон высокими горами Заилийского Алатау (это самый высокий отрог Тянь-Шаня). Поэтому воздух в Алма-Ате застаивается, появляется очень густой смог. Собственно, экологические проблемы города стали одной из причин того, что в 2009 году я переехал в Киев. Знаете, я 8 лет проработал в Казахстанском нефтяном холдинге, занимался организацией строительства жилья в странах бывшего Советского Союза. Эти дома холдинг продавал или сдавал в аренду. По работе мне тогда довелось побывать в очень многих городах. Киев понравился больше всего — я полюбил украинскую столицу. В 2008-м разразился мировой экономический кризис, и наш холдинг свернул строительство. Нужно было искать, другую работу. Это стало толчком к тому, что я решил покинуть Алма-Ату. Над вопросом, где поселиться, голову не ломал — конечно же, в Киеве. Занялся здесь бизнесом, но с электробайками он связан не был. Вообще к идее их создания меня привела цепь случайностей. Началось с того, что в 2014 году мне понадобился новый телефон. Заказал его в интернет-магазине. Оператор сказала, что телефон привезут через два дня. Я ответил: «Мне нужно сегодня». Не помогло. В этот же день кто-то из нашего офиса заказал пиццу. Ее привезли минут через 40. И это подсказало мне бизнес-идею: организовать службу доставки заказов из магазинов за один час. Электробайки для этого — как раз то, что нужно. Ведь они через любой затор просочатся, лавируя между машинами.

Мы закупили китайские модели. Они нас разочаровали: запас хода на одном заряде аккумулятора — всего лишь 25 километров. Пришлось заняться их модернизацией. Для этого вместе с партнером по бизнесу привлекли классных специалистов, которым нравится заниматься электротранспортом и велосипедами. В процессе совершенствования китайских машин создали собственную модель электробайка. Она у нас была полностью готова летом 2017 года, а вскоре после этого установили на ней рекорд Книги рекордов Гиннесса.

Сегодня продолжаем заниматься доставкой заказов за один час, а заработанные деньги вкладываем в электробайки.

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