Стиль жизни

Когда загадывать желания и совершать покупки: лунный календарь на неделю

О том, что можно (и чего нельзя), согласно положению Луны, делать в течение каждого дня наступающей недели — с 18 по 24 мая, когда лучше заключать сделки, ухаживать за собой и пересаживать растения, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сообщила астролог Людмила Булгакова. Ранее она рассказала, представителям каких знаков зодиака не стоит доверять свои секреты.

18 мая

Символ дня: болото

Характеристика: нельзя проявлять неуважение к деньгам — транжирить их, делать бессмысленные и заведомо ненужные покупки.

Бизнес и финансы: все приобретения этого дня окажутся со скрытым браком.

Личная жизнь: возможны ссоры и конфликты с близкими людьми.

Здоровье: при обострении хронических заболеваний нельзя заниматься самолечением — необходимо обратиться к врачу.

Уход за внешностью: можно стричься и ухаживать за волосами.

Спорт: от занятий физкультурой и спортом лучше отказаться — велик риск травм.

Дом, сад, огород: рекомендуется отказаться от домашних дел.

19 мая

Символ дня: жезл

Характеристика: волшебный день, когда могут положительным образом решиться давние проблемы.

Бизнес и финансы: не стоит начинать новые проекты, лучше завершить старые.

Личная жизнь: особого внимания потребуют дети и пожилые родственники.

Здоровье: лекарственные препараты нужно заменить гомеопатическими таблетками, настоями и фиточаями.

Уход за внешностью: хороший результат даст стрижка, а также маски, обертывания и ополаскивания настоями лекарственных трав — ромашки или крапивы.

Спорт: спортом лучше заниматься без фанатизма.

Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами, а также сажать и пересаживать цветы.

20 мая

Символ дня: всходы растений

Характеристика: любое причиненное другим зло со временем обязательно вернется бумерангом, а добро — сторицей.

Бизнес и финансы: самые сложные профессиональные задачи решатся легко и без напряжения.

Личная жизнь: выяснение отношений с близкими людьми может привести к серьезной ссоре.

Здоровье: нельзя напрягать зрение — надо поменьше сидеть за компьютером и читать.

Уход за внешностью: можно ухаживать за кожей лица и шеи.

Спорт: необходимо отказаться серьезных физических нагрузок.

Дом, сад, огород: замечательный день для любых домашних дел. Можно работать с почвой — рыхлить, полоть и окучивать, а также менять землю в цветочных горшках.

21 мая

Символ дня: спрут

Характеристика: важно продумывать каждое слово — допустив неосторожность, можно очень сильно обидеть человека.

Бизнес и финансы: от любых начинаний лучше отказаться, занявшись завершением старых дел.

Личная жизнь: не стоит отвечать резкостью на резкость и грубостью на грубость, лучше промолчать.

Здоровье: при обострении хронического заболевания необходимо сразу же обратить к врачу.

Уход за внешностью: от манипуляций с внешностью лучше отказаться — пользы они не принесут.

Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной.

Дом, сад, огород: можно делать уборку и печь пироги.

22 мая

Символ дня: лампада

Характеристика: день с мощной позитивной энергетикой — можно рассчитывать на исполнение давнего желания.

Бизнес и финансы: от крупных финансовых операций нужно отказаться — можно стать жертвой мошенников.

Личная жизнь: можно мириться с человеком, с которым давно находитесь в ссоре. Свободное время рекомендуется провести с семьей.

Здоровье: может возникнуть беспричинная депрессия.

Уход за внешностью: уход за кожей и волосами не принесет желаемого результата.

Спорт: физическую активность необходимо свести к минимуму.

Дом, сад, огород: домашними делами можно заниматься только в случае крайней необходимости. Нельзя рыхлить землю в зоне корней садовых и огородных растений — велик риск их повредить.

23 мая

Символ дня: «третий глаз»

Характеристика: нельзя допускать негативных мыслей, они могут материализоваться.

Бизнес и финансы: можно принимать сложные решения — они будут правильные.

Личная жизнь: незначительная ссора с близким человеком может превратиться в серьезный конфликт.

Здоровье: болезни этого дня нельзя запускать — они могут привести к серьезным осложнениям.

Уход за внешностью: день благоприятен для стрижки и ухода за волосами.

Спорт: рекомендуются занятия боевыми искусствами.

Дом, сад, огород: от домашних дел необходимо отказаться.

24 мая

Символ дня: рог изобилия

Характеристика: конфликтов рекомендуется избегать любыми способами — они могут быть чреваты серьезными последствиями.

Бизнес и финансы: начнут приносить дивиденды давнишние проекты.

Личная жизнь: выяснение отношений с любимым человеком рекомендуется перенести на другой день.

Здоровье: болезни, проявившиеся в этот день, необходимо лечить без промедления.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами следует отказаться.

Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной.

Дом, сад, огород: благоприятное время для любых домашних дел.

Ранее специально для «ФАКТОВ» дважды победитель «Битвы экстрасенсов», Хаял Алекперов составил гороскоп здоровья для всех знаков зодиака.

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