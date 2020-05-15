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Когда загадывать желания и совершать покупки: лунный календарь на неделю
О том, что можно (и чего нельзя), согласно положению Луны, делать в течение каждого дня наступающей недели — с 18 по 24 мая, когда лучше заключать сделки, ухаживать за собой и пересаживать растения, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сообщила астролог Людмила Булгакова. Ранее она рассказала, представителям каких знаков зодиака не стоит доверять свои секреты.
18 мая
Символ дня: болото
Характеристика: нельзя проявлять неуважение к деньгам — транжирить их, делать бессмысленные и заведомо ненужные покупки.
Бизнес и финансы: все приобретения этого дня окажутся со скрытым браком.
Личная жизнь: возможны ссоры и конфликты с близкими людьми.
Здоровье: при обострении хронических заболеваний нельзя заниматься самолечением — необходимо обратиться к врачу.
Уход за внешностью: можно стричься и ухаживать за волосами.
Спорт: от занятий физкультурой и спортом лучше отказаться — велик риск травм.
Дом, сад, огород: рекомендуется отказаться от домашних дел.
19 мая
Символ дня: жезл
Характеристика: волшебный день, когда могут положительным образом решиться давние проблемы.
Бизнес и финансы: не стоит начинать новые проекты, лучше завершить старые.
Личная жизнь: особого внимания потребуют дети и пожилые родственники.
Здоровье: лекарственные препараты нужно заменить гомеопатическими таблетками, настоями и фиточаями.
Уход за внешностью: хороший результат даст стрижка, а также маски, обертывания и ополаскивания настоями лекарственных трав — ромашки или крапивы.
Спорт: спортом лучше заниматься без фанатизма.
Дом, сад, огород: можно заниматься любыми домашними делами, а также сажать и пересаживать цветы.
20 мая
Символ дня: всходы растений
Характеристика: любое причиненное другим зло со временем обязательно вернется бумерангом, а добро — сторицей.
Бизнес и финансы: самые сложные профессиональные задачи решатся легко и без напряжения.
Личная жизнь: выяснение отношений с близкими людьми может привести к серьезной ссоре.
Здоровье: нельзя напрягать зрение — надо поменьше сидеть за компьютером и читать.
Уход за внешностью: можно ухаживать за кожей лица и шеи.
Спорт: необходимо отказаться серьезных физических нагрузок.
Дом, сад, огород: замечательный день для любых домашних дел. Можно работать с почвой — рыхлить, полоть и окучивать, а также менять землю в цветочных горшках.
21 мая
Символ дня: спрут
Характеристика: важно продумывать каждое слово — допустив неосторожность, можно очень сильно обидеть человека.
Бизнес и финансы: от любых начинаний лучше отказаться, занявшись завершением старых дел.
Личная жизнь: не стоит отвечать резкостью на резкость и грубостью на грубость, лучше промолчать.
Здоровье: при обострении хронического заболевания необходимо сразу же обратить к врачу.
Уход за внешностью: от манипуляций с внешностью лучше отказаться — пользы они не принесут.
Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной.
Дом, сад, огород: можно делать уборку и печь пироги.
22 мая
Символ дня: лампада
Характеристика: день с мощной позитивной энергетикой — можно рассчитывать на исполнение давнего желания.
Бизнес и финансы: от крупных финансовых операций нужно отказаться — можно стать жертвой мошенников.
Личная жизнь: можно мириться с человеком, с которым давно находитесь в ссоре. Свободное время рекомендуется провести с семьей.
Здоровье: может возникнуть беспричинная депрессия.
Уход за внешностью: уход за кожей и волосами не принесет желаемого результата.
Спорт: физическую активность необходимо свести к минимуму.
Дом, сад, огород: домашними делами можно заниматься только в случае крайней необходимости. Нельзя рыхлить землю в зоне корней садовых и огородных растений — велик риск их повредить.
23 мая
Символ дня: «третий глаз»
Характеристика: нельзя допускать негативных мыслей, они могут материализоваться.
Бизнес и финансы: можно принимать сложные решения — они будут правильные.
Личная жизнь: незначительная ссора с близким человеком может превратиться в серьезный конфликт.
Здоровье: болезни этого дня нельзя запускать — они могут привести к серьезным осложнениям.
Уход за внешностью: день благоприятен для стрижки и ухода за волосами.
Спорт: рекомендуются занятия боевыми искусствами.
Дом, сад, огород: от домашних дел необходимо отказаться.
24 мая
Символ дня: рог изобилия
Характеристика: конфликтов рекомендуется избегать любыми способами — они могут быть чреваты серьезными последствиями.
Бизнес и финансы: начнут приносить дивиденды давнишние проекты.
Личная жизнь: выяснение отношений с любимым человеком рекомендуется перенести на другой день.
Здоровье: болезни, проявившиеся в этот день, необходимо лечить без промедления.
Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами следует отказаться.
Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной.
Дом, сад, огород: благоприятное время для любых домашних дел.
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