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В Одессе военнослужащий изрезал ножом сослуживца и полицейского (фото)
В ночь на пятницу, 15 мая, на территории складов ВМС в Одессе произошло ЧП. Военнослужащий нанес несколько ножевых ранений своему сослуживцу. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на территории воинской части в Киеве обнаружили бойца с простреленной головой.
Когда на место инцидента в Малиновском районе Одессы прибыли полицейские, злоумышленник оказал сопротивление и ранил ножом полицейского.
В правоохранительных органах от комментариев отказываются, хотя сам факт происшествия не отрицают. «Не в курсе» и в службе связей с общественностью ВМС ВС Украины.
По имеющейся информации, злоумышленник задержан. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшедшего. В частности, первопричина и состояние, в котором пребывал нападавший.
К счастью, обошлось без жертв: раненым оказывается медицинская помощь.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужчина устроил поножовщину в Киевской больнице скорой помощи.
Недавно резонансный случай произошел в Николаеве: мужчина ранил жену ножом, но полиция его отпустила. Он вернулся домой и зарезал супругу.217
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.