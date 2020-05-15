Происшествия

В Одессе военнослужащий изрезал ножом сослуживца и полицейского (фото)

В ночь на пятницу, 15 мая, на территории складов ВМС в Одессе произошло ЧП. Военнослужащий нанес несколько ножевых ранений своему сослуживцу. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на территории воинской части в Киеве обнаружили бойца с простреленной головой.

Когда на место инцидента в Малиновском районе Одессы прибыли полицейские, злоумышленник оказал сопротивление и ранил ножом полицейского.

В правоохранительных органах от комментариев отказываются, хотя сам факт происшествия не отрицают. «Не в курсе» и в службе связей с общественностью ВМС ВС Украины.

По имеющейся информации, злоумышленник задержан. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшедшего. В частности, первопричина и состояние, в котором пребывал нападавший.

К счастью, обошлось без жертв: раненым оказывается медицинская помощь.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что мужчина устроил поножовщину в Киевской больнице скорой помощи.

Недавно резонансный случай произошел в Николаеве: мужчина ранил жену ножом, но полиция его отпустила. Он вернулся домой и зарезал супругу.

217

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter