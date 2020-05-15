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На Днепропетровщине утонул школьник: первые детали и фото с места ЧП
В пятницу, 15 мая, в Желтых Водах Днепропетровской области на дне реки Желтая нашли тело мальчика, который утонул во время отдыха с друзьями. Об этом сообщили в областном главке ГСЧС.
ЧП произошло около 6 часов вечера 14 мая. Ребенок оставил свои вещи на берегу, прыгнул в реку и исчез из виду. Возможно, ему стало нехорошо, ведь вода еще очень холодная для купания. В этот день спасателям не удалось найти тело мальчика.
Поиски продолжились 15 мая. Тело обнаружили водолазы на глубине 11 метров на расстоянии 60 метров от берега.
В поисках были задействованы пять сотрудников ГСЧС. За два дня они обследовали около 3000 квадратных метров подводной акватории.
Напомним, 1 мая в Донецкой области утонул полицейский, который спасал дочь из тонущего автомобиля. В апреле в Житомирской области утонул двухлетний ребенок.159
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