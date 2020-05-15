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Происшествия

На Днепропетровщине утонул школьник: первые детали и фото с места ЧП

14:23 15 мая 2020
водолазы достают из реки тело ребенка
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В пятницу, 15 мая, в Желтых Водах Днепропетровской области на дне реки Желтая нашли тело мальчика, который утонул во время отдыха с друзьями. Об этом сообщили в областном главке ГСЧС.

ЧП произошло около 6 часов вечера 14 мая. Ребенок оставил свои вещи на берегу, прыгнул в реку и исчез из виду. Возможно, ему стало нехорошо, ведь вода еще очень холодная для купания. В этот день спасателям не удалось найти тело мальчика.

Поиски продолжились 15 мая. Тело обнаружили водолазы на глубине 11 метров на расстоянии 60 метров от берега.

В поисках были задействованы пять сотрудников ГСЧС. За два дня они обследовали около 3000 квадратных метров подводной акватории.

Напомним, 1 мая в Донецкой области утонул полицейский, который спасал дочь из тонущего автомобиля. В апреле в Житомирской области утонул двухлетний ребенок.

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