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Спасал дочь из тонущего авто: в Донецкой области трагически погиб полицейский (фото)
В пятницу, 1 мая, в Донецкой области утонул полицейский, который спасал дочь из тонущего автомобиля.
Сотрудник Торецкого отделения полиции Вячеслав Барков, находясь вне службы, погиб в водоеме, когда вытаскивал свою дочь из скатившегося в воду легкового автомобиля.
В полиции Донетчины сообщили, что погибший — 44-летний оперуполномоченный Вячеслав Барков 22 года жизни посвятил службе в МВД. У него остались двое детей.
Напомним, в апреле в Козятине в водоеме утонул 21-летний солдат-срочник. Ранее в районе села Вишневое (Пятихатский район Днепропетровской области) в пруду утонула машина с людьми — погибла семья с 14-летней дочкой и ехавшая с ними женщина.
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