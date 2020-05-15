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В Харькове полиция ловила авто с ребенком, "вооруженным" игрушечным автоматом
В Харькове масштабная полицейская спецоперация потерпела фиаско. Правоохранители рассчитывали задержать дерзкого преступника, разъезжающего по городу с боевым оружием в салоне авто. Вычислив и заблокировав разыскиваемый автомобиль, полицейские обнаружили в салоне ничего не понимающего мужчину, испуганного ребенка и пластмассовый игрушечный автомат.
Инцидент был заснят 14 мая на Московском проспекте. На странице Police Control Ukraine опубликовано видео, как происходило задержание автомобиля. Группу поддержки на место вызвал харьковский спецназовец, замкомандира батальона № 2 полка полиции особого назначения Виталий Лисинский. Спецназовец сначала преградил движение «подозрительному» автомобилю и потребовал от водителя выйти из салона. Подоспевшие патрульные вытащили автовладельца наружу и провели обыск в машине. Обыск проходил без санкции суда и без понятых.
После того, как стало окончательно понятно, что полицейский спутал боевой автомат с детской игрушкой, спецназовец покинул место происшествия.
В полиции Харьковской области подтвердили, что такой инцидент действительно был, и руководством главка организована служебная проверка. Если вину полицейского докажут, ему грозит дисциплинарное взыскание.
По данным Police Control Ukraine, у спецназовца не в первый раз возникают конфликты с водителями. В апреле 2017 года сотрудника полиции обвинили в применении силы к автовладельцу. В мае того же года полицейский поссорился с продавцом на рынке и выстрелил из своего травматического пистолета.
Напомним, ранее в Харькове расследовали чрезвычайное происшествие с участием сотрудника полиции в метрополитене — полицейский устроил стрельбу на станции метро «Научная».
Как сообщали «ФАКТЫ»,14 мая в Харькове несколько экипажей полиции гнались за водителем, 20 раз проехавшим на «красный»
Фото policecontrol.com.ua, hk.npu.gov.ua167
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