- 16:55 Нардепа обокрали прямо в здании Рады: СМИ рассказали подробности
- 16:54 Боевики обвинили ВСУ во взрыве склада боеприпасов, в результате которого пострадали 15 человек
- 16:12 В Херсонском горсуде двое арестантов пустили себе кровь, чтобы повлиять на судей
- 16:09 В Ивано-Франковске опрокинулась "скорая", перевозившая мать с ребенком
- 16:07 Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и участников псевдовыборов в ОРДЛО
- 16:00 «В надежных руках братьев»: Снежана Егорова впервые показала внучку
- 15:45 В Киеве вспышка коронавируса в интернате: заболел 81 человек
- 15:36 В Харькове полиция ловила авто с ребенком, "вооруженным" игрушечным автоматом
- 15:29 Кличко проводит экстренный брифинг по новой вспышке коронавируса в Киеве: онлайн-трансляция
- 15:22 Alyosha рассказала, когда ей предстоит родить третьего ребенка
- 15:12 Под Киевом мотоциклист на большой скорости "потерял" пассажирку: момент попал на видео
- 15:11 Подсолнечное масло с добавлением витаминов A, D, E готовы попробовать более 50% украинцев, – соцопрос
В Херсонском горсуде двое арестантов пустили себе кровь, чтобы повлиять на судей
Для городского суда Херсона день 14 мая был богат на чрезвычайные происшествия. Сразу двое подследственных попытались совершить самоубийство в зале суда. Обе попытки, к счастью, оказались неудачными. Как часто бывает в подобных случаях, для членовредительства арестанты использовали не лезвие, а бытовые предметы, специальным образом заостренные.
Первым в суде должны были заслушать дело о продлении ареста для мужчины, обвиняемого в гpaбeжax и убийcтвe. Подследственный, по всей видимости, понял, что нового срока не избежать, и в зале cудa пopeзaл ceбe шeю. Заседание пришлось прервать, раненого увезли в больницу и оказали помощь, а потом вернули в СИЗО. Об этом сообщает сайт Типичный Херсон.
По закону парных случаев, спустя несколько часов еще один арестованный попытался повлиять на решение суда. Мужчина порезал себе вены на левой руке и сделал надрез брюшины. После того как раны были обработаны в больнице, мужчину вернули в камеру следственного изолятора.
Напомним, арестанты нередко прибегают к демонстративному членовредительству в зале суда. Цель таких показательных акций может быть разной: добиться переноса заседания, разжалобить судей, выразить свое недовольство принятым решением.101
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»