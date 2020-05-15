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Происшествия

В Херсонском горсуде двое арестантов пустили себе кровь, чтобы повлиять на судей

16:12 15 мая 2020
суд
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Для городского суда Херсона день 14 мая был богат на чрезвычайные происшествия. Сразу двое подследственных попытались совершить самоубийство в зале суда. Обе попытки, к счастью, оказались неудачными. Как часто бывает в подобных случаях, для членовредительства арестанты использовали не лезвие, а бытовые предметы, специальным образом заостренные.

Первым в суде должны были заслушать дело о продлении ареста для мужчины, обвиняемого в гpaбeжax и убийcтвe. Подследственный, по всей видимости, понял, что нового срока не избежать, и в зале cудa пopeзaл ceбe шeю. Заседание пришлось прервать, раненого увезли в больницу и оказали помощь, а потом вернули в СИЗО. Об этом сообщает сайт Типичный Херсон.

По закону парных случаев, спустя несколько часов еще один арестованный попытался повлиять на решение суда. Мужчина порезал себе вены на левой руке и сделал надрез брюшины. После того как раны были обработаны в больнице, мужчину вернули в камеру следственного изолятора.

Напомним, арестанты нередко прибегают к демонстративному членовредительству в зале суда. Цель таких показательных акций может быть разной: добиться переноса заседания, разжалобить судей, выразить свое недовольство принятым решением.

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