Происшествия

В нашумевшем деле о пожаре в одесском колледже появились новые подозреваемые (фото)

Следователи, ведущие дело о пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где в декабре 2019 года погибли 16 человек, объявили о подозрении двум новым фигурантам. Речь идет о заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Второй подозреваемый — бывший замдиректора колледжа по административно-хозяйственной работе, занимавший эту должность до 2 декабря прошлого года. Как сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре, сейчас решается вопрос об объявлении этого фигуранта в розыск и установлении его местонахождения.

Обоим обвиняемым инкриминируют нарушение требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший гибель людей, а также имущественную ущерб в особо крупном размере (ч. 2 ст. 270 УК Украины).

Помимо того, руководителю колледжа и заведующей хозяйством учебного корпуса вручено извещение об изменении подозрения. В частности, им сообщено о подозрении по вышеназванной статье УК Украины (ч. 2 ст. 270), предусматривающей срок наказания до 8 лет лишения свободы. Ранее была классификация по ст. 367 (служебная халатность) УК Украины — до 5 лет. В настоящее время обе подозреваемые находятся под домашним арестом.

Досудебное расследование проводят следователи отдела по особо тяжким преступлениям следственного управления ГУНП в Одесской области, под контролем прокуратуры.

Ранее «ФАКТЫ» подробно сообщали о масштабном пожаре в одесском колледже и его последствиях. По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. В связи с пожаром были уволены начальник Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и один из его заместителей Михаил Вовк.

Виктора Федорчака отправили под домашний арест. Ему инкриминируют служебную халатность, которая привела к масштабным пожарам с человеческими жертвами в Одессе.

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