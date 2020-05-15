В Виннице патрульные спасли от самоубийства беременную женщину (видео)

Происшествия

Патрульные полицейские Винницы снова спасли молодую женщину от самоубийства. Ранее экипаж патрульных предотвратил роковой прыжок девушки с моста. Теперь четверо полицейских не дали винничанке шагнуть в пустоту с крыши дома.

Молодую жительницу Винницы заметили вечером 14 мая на крыше заброшенного здания. Девушка сидела, свесив ноги вниз. Все указывало на то, что она готова прыгнуть с высоты.

Патрульные роты «ТОР» Николай Рокша, Александр Кропивницкий, Роман Мехов и Василий Овчар поднялись на крышу к девушке, отвлекли ее разговором, а потом перетянули в безопасное место. Как сообщили в патрульной полиции, спасенная девушка сначала пыталась сопротивляться, но потом успокоилась. Свои мотивы молодая винничанка не объясняла, но упомянула, что беременна. Чтобы исключить травмы, для спасенной вызвали бригаду скорой помощи.

Напомним, ранее патрульные в Киеве отговорили от самоубийства многодетную мать и предотвратили прыжок молодого мужчины с крыши дома.

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