Украина

Еще три года без росТВ: в Украине продлили санкции против российских компаний

В четверг, 14 мая, Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил санкции против российских компаний: двух телеканалов и конструкторского бюро. В этот же день президент Зеленский снял санкции с внучки Муссолини.

В соответствии с информацией сайта президента Украины, СНБО на три года продлил действие санкций в отношении ОАО «НТВ-Плюс», АО «Первый канал» и АО «Конструкторское бюро «Панорама». В частности украинские провайдеры обязаны заблокировать доступ к интернет-ресурсам российских информационных компаний, попавших в санкционный список. Запрещается также покупать программные продукты «Панорамы».

Ранее сообщалось, что в Украине продлили санкции к нескольким российским соцсетям и интернет-сервисам: Mail.ru, «ВКонтакте», «Одноклассники» и другим ресурсам, которые несут угрозу безопасности страны.

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