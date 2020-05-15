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Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и участников псевдовыборов в ОРДЛО
В четверг, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение по санкциям в отношении лиц и компаний, которые связаны с агрессией РФ против Украины. Ранее был продлен запрет на российские соцсети.
Как сообщают Українськi Новини, санкции были продлены, но президент Владимир Зеленский своим указом № 184 от 14 мая снял ограничения с экс-депутата Европейского парламента Алессандры Муссолини (внучки диктатора Италии Бенито Муссолини). Она была «наблюдателем» на так называемых выборах в ОРДЛО. Санкции сняты еще с пятерых участников фейковых выборов.
Кроме того, из санкционного списка исключены граждане РФ: экс-владелец московского футбольного клуба «Динамо» бизнесмен Алексей Федорычев, основатель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев, бизнесмен Карен Григорян.
Ранее сообщалось, что Россия сняла санкции с нескольких украинских нардепов.283
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